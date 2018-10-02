Китайський автовиробник Chery відкличе майже 176 тисяч машин через дефект у бензонасосах.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Державне управління з регулювання ринку.

Кампанія, яка розпочнеться 1 листопада, торкнеться автомобілів семи моделей, включаючи A5 і Cowin 3, випущені у період з 1 березня 2005 року по 24 червня 2016 року.

Дефекти у бензонасосі можуть призвести до того, що машина на ходу заглохне, а це створює загрозу безпеці.

Автовиробник проведе заміну дефектних деталей безкоштовно.

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До речі, німецька компанія Porsche вирішила остаточно відмовитися від дизельних двигунів.