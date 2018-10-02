PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Небезпечні для життя! Chery відкликає 170 тис. авто/

Небезпечні для життя! Chery відкликає 170 тис. авто

Китайський автовиробник Chery відкличе майже 176 тисяч машин через дефект у бензонасосах.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Державне управління з регулювання ринку.

Кампанія, яка розпочнеться 1 листопада, торкнеться автомобілів семи моделей, включаючи A5 і Cowin 3, випущені у період з 1 березня 2005 року по 24 червня 2016 року.

Дефекти у бензонасосі можуть призвести до того, що машина на ходу заглохне, а це створює загрозу безпеці.

Автовиробник проведе заміну дефектних деталей безкоштовно.

Читайте: Ціни на бензин в Україні: чому зросли та чого чекати далі

До речі, німецька компанія Porsche вирішила остаточно відмовитися від дизельних двигунів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка