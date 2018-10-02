Маленький хетчбек Renault K-ZE стане глобальною моделлю, яка стане на конвеєр у 2019 році.

Електромобіль Renault K-ZE виконано у форматі міського міні-кросовера A-класу (швидше за все на основі бюджетного кросовера Renault Kwid, так як використовується та ж платформа CMF A в адаптованому варіанті). Даних про потужність двигуна і ємність батареї поки немає, але розробники обіцяють запас ходу не менше 250 км за вимірювальним циклом NEDC, повідомляє itc.ua.

Електрокар буде оснащуватися “подвійною зарядною системою”, яка сумісна як з домашньою побутовою електромережею, так і з комерційними станціями швидкісної зарядки.

Renault K-ZE отримає такі функції, як камеру заднього виду, задні парктроніки і великий екран на центральній консолі з навігацією і онлайн-сервісами.

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Планується, що новинка займе в лінійці виробника місце нижче Renault ZOE, тобто буде компактнішою і дешевшою за цей міський електрохетчбек. Раніше в якості чуток озвучувався цінник у $8500.

Нагадаємо, перші бюджетні електромобілі Zotye E200, вироблені в Білорусі, зійшли з конвеєра.