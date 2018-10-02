За останні 2 місяці ціни на бензин стрімко зросли в середньому на 3 гривні за один літр. Факти ICTV розібралися, з чим пов’язано це підвищення і чого чекати найближчими місяцями.

Помітне зростання ціни на бензин цього року почалося у серпні. До вересня ціна за літр бензину А-95 піднялася, в середньому, з 29,34 гривень до 30,33 гривень. Зараз же темпи зростання збільшилися ще більше, і за вересень ціна на пальне піднялася до середнього показника у 32,23 гривні.

Тим часом продовжує стрімко зростати і ціна на нафту. На початку року ціна за барель становила приблизно $68, а зараз виросла майже до $85.

Експерти вважають, що зростання цін на нафту обумовлені складною ситуацією на Близькому Сході, де триває конфлікт між Саудівською Аравією і хуситами в Ємені. Крім того, піднімає ціну “чорного золота” й політика США. Зокрема, вихід з ядерної угоди, яка була укладена 44 президентом Америки Бараком Обамою.

Читайте: Ціна на бензин до кінця 2018 року – прогноз експерта

Для України подорожчання нафти зовсім невигідно, адже саме через це ростуть ціни на нафтопродукти (бензин, дизельне паливо, тощо), а також може вирости ціна на газ (приблизно на 10%).

Факти ICTV звернулися до члена Спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука і дізналися, чому ростуть ціни на бензин і чого чекати в найближчому майбутньому.

За останні 2 місяці ціни на бензин виросли на майже на 3 гривні. З чим це пов’язано?

– Звичайно це пов’язано з ростом ціни на нафту і невеликим послабленням курсу валюти, хоча більшу роль, звичайно, грає перше питання. За прогнозами, міжнародні інвестиційні компанії прогнозували приблизно $75 до кінця цього року. Хоча реалістичні оцінки, і мої особисто, були приблизно $80 до кінця 2018 року, проте ніяк не $85 на початок жовтня. Мені дуже хотілося б побачити людей, які у 2015 році переконували у тому, що нафта буде по $20. Звичайно, частково це були й політичні заяви – що Росія постраждала. Проте від цього, насправді, страждали всі: Саудівська Аравія, США, Африканські країни, Норвегія.

Нафта цього року сильно виросла в ціні. З чим пов’язана ця тенденція? Чи продовжиться вона?

– Те, що зараз відбувається на ринку – це спроби нащупати рубіж. Це роблять спекулянти. Після того, як США повернулися на ринок, вони збільшують видобуток нафти та її продаж, а отже у них є зацікавленість у високій ціни на неї. От вони й запустили цих спекулянтів. Їх забирали у 2014-2015 роках, коли ціна на нафту знизилася. Дехто, звичайно, каже, що це й Саудівська Аравія запускає спекулянтів, проте їм така висока ціна на нафту не так принципова. Саудівській Аравії достатньо ціни у $70 для того, аби реалізовувати свої проекти (побудова зимових парків, роботів, тощо).

Чи продовжиться зростання цін на нафту?

– Насправді, зараз обґрунтована ціна повинна бути не вище $75. Я вважаю, що ціна відкотиться до $80. Прогноз на наступний рік був $85 до середини 2019 року, а він вже зараз піднявся до цієї позначки, тому я думаю, при збереженні таких тенденцій, наступного року ми вже можемо побачити ціну у $90.

Яку ціну на бензин можна очікувати у найближчому майбутньому?

– Для України така ціна означає, що до вартості бензину А-95 додасться іще десь 3 гривні до середнього показника і вже буде десь 35,5 гривень, й до дизпалива додасться 3 гривні і може бути ціна десь у 34 гривні. Також може підтягнутися й газ. Зараз середня ціна десь 15 гривень, грубо кажучи, а буде приблизно 18 гривень, а у пікові періоди “прощупуватимуть” ціну у 20 гривень.

Що можна було зробити, аби ціни на бензин не зростали так швидко?

– На жаль, 4 роки наша влада слухала розповіді про те, що нафта падатиме, не буде дорогою. Проте за цей час була можливість зробити резерви нафтопродуктів, передбачити варіант довгострокових закупівель на світових ринках державою та її переробки. Це могло б дати певну економію.

Згідно з рейтингом Bloomberg, ціна на бензин в Україні знаходиться десь між Канадою і ПАР, де вартість палива становить $1,12 – $1,14 (приблизно 20-е місце по дешевизні).

Що стосується Європи, бензин в Україні – один з найдешевших хоч й не набагато. Так, у Польщі середня ціна становить $1,35, Чеській Республіці – $1,5, а у Словаччині – $1,63.

До слова, Факти ICTV порахували, у скільки обходиться розмитнення б/в авто в Україні, згідно з новим законом про оподаткування легкових транспортних засобів, а також створили зручну таблицю підрахунку.