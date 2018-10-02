Правильно обрати незамерзайку для свого авто можна, якщо уважно вивчити склад склоомиваючої рідини для зими.
Яку незамерзайку краще купити – на це питання експерти вже давно знайшли визначену відповідь. Але для початку давайте розберемося, з якими склоочисними рідинами можна зіткнутися на ринку.
Склоомивач для зими, як правило, класифікується за видом спирту, що використовується під час виробництва. Їх можна зустріти трьох видів.
Види спиртів у склоочисних рідинах
Найдешевший. Метиловий (заборонений законодавством). Найдешевший склоомивач для зими виробляється з додаванням метилового спирту (він же метанол). Мінуси: може отруїти водія і пасажирів, якщо його концентрація в повітрі перевищить норму.
Найоптимальніший. Етиловий. Незамерзайка на базі етилового спирту (етанол), який є діючим компонентом алкогольних напоїв, найдорожча і нешкідлива. Мінуси: висока вартість спирту не користується попитом у виробників.
Найбільш ходовий. Ізопропіловий (ізопропанол). Коштує порівняно недорого, досить якісна, і не завдає шкоди організму людини. Мінуси: впізнати можна за характерним запахом (ацетону).
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Яку незамерзайку обрати
Не у кожного водія в нашій країні підніметься рука залити в машину дорогий етанол. При цьому дешевий і токсичний метиловий спирт не найкращий вибір – адже економити на здоров’ї дорожче вийде. Залишається ізопропанол.
Ось основні параметри якісної незамерзайки на базі ізопропілового спирту:
- Рідина повинна бути прозорою (без будь-яких механічних домішок);
- Після струшування каністри на поверхні утворюється щільна піна;
- На етикетці присутня повна інформація про продукт;
- Присутність сертифіката якості.
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