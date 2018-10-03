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10 найпопулярніших авто вересня в Україні

У вересні автопарк України поповнився новими легковими автомобілями на 6,8 тисяч штук, що майже на 14% менше відносно показників продажів минулого року. Найпопулярнішою маркою стала Toyota.

Сформована влітку позитивна динаміка на ринку щодо показників продажів минулого року знову змінилася на падіння, повідомляє Укравтопром.

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Найпопулярніші авто в Україні за вересень

  • Перший щабель рейтингу Toyota зайняла з показником 918 реалізованих автомобілів. (Щодо минулого року цей японський бренд погіршив свій вересневий результат майже на 20%)
  • На другому місці Renault з показником 697 авто. (Попит на автомобілі цієї марки зменшився на 2%)
  • Третє місце українці віддали Volkswagen, придбавши 501 нову машину німецької народної марки. (Volkswagen відстав від свого торішнього результату більш ніж на -34%)
  • Четверте місце у KIA – 436 авто (-5% до сент. 2017 р)
  • Замикає вересневу п’ятірку лідерів ще один представник корейського автопрому – Hyundai, в активі якого 407 реєстрацій нових легкових автомобілів або на 2% більше ніж роком раніше

Також в ТОП-10 ринку вересня потрапили:

  • Nissan – 402 шт. (-9%)
  • Skoda – 373 шт. (-37%)
  • Mazda – 326 шт. (+ 12%)
  • Suzuki – 257 шт. (+ 13%)
  • Mitsubishi – 234 шт. (+ 54%)

Нагадаємо, Volkswagen Tayron повністю розсекречений.

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