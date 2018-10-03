Кабмін дозволив застосовувати засоби автоматичної відео-та фотофіксації порушень ПДР на дорогах.

Кабінет міністрів України розширив список дозволених до застосування для контролю безпеки дорожнього руху технічних засобів, дозволивши використання засобів визначення просторово-часових координат транспортного засобу, а також засобів з функцією фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Відповідну постанову Кабмін прийняв в середу і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі доопрацювати її в триденний термін, пише Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що на сьогоднішній день вимоги до техніки з функціями фото- і відеофіксації в автоматичному режимі для фіксації порушень ПДР не визначені будь-якими нормативно-правовими актами.

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Оціночна вартість одного приладу, на думку авторів документа, може скласти $15-40 тис., загальна потреба в таких приладах складає більше 2 тис., а вартість оцінки відповідності приладів може коливатися від 8 тис. до 120 тис. грн.

До слова, в селі на Київщині вже підключили камери відеофіксації порушень ПДР.