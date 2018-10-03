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На Київщині запрацювали камери відеофіксації порушень ПДР

Камери підключені до обласної загальної системі Безпечна Київщина.

У Київській області в селі Нові Петрівці включили 46 камер відеофіксації, серед яких присутні камери з функцією розпізнавання автомобільних номерів.

Про це повідомляє Поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Відеокамери фіксують порушення правил дорожнього руху: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування, обгону та паркування.

Усі 46 апаратів підключені до обласної загальної системи Безпечна Київщина. У рамках цієї програми проходить контроль транспортних потоків на магістралях столиці та Київської області, а також відбувається розшук автомобілів та осіб, які перебувають у розшуку.

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У поліції зазначають, що найближчим часом такі камери запрацюють по всій території Вишгородського району і міста Вишгород.

До слова, в міністерстві інфраструктури розповіли, у скільки обійдеться система відеофіксації для всієї України.

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