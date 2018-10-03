На тест-драйві у Фактів ICTV побував оновлений Nissan Juke 2018 року в топовій комплектації.

Міський кросовер Nissan Juke з часів своєї появи викликав чимало суперечок і розмов щодо свого дизайну, але тим не менше він став дуже популярним.

За час існування Nissan Juke встиг двічі оновитися і нам випала можливість протестувати його останню версію 2018 року.

Ціни

В Україні найбільш просту версію Nissan Juke з атмосферним бензиновим двигуном 1,6 л (93 к.с.), МКПП і переднім приводом можна купити приблизно за $ 14 тис.

У нас на тест-драйві побував Nissan Juke в топовій комплектації TEKNA з атмосферним бензиновим двигуном 1,6 л (115 к.с.), варіатором X-tronic CVT і переднім приводом.

Вартість тестового автомобіля складає близько $ 23 тис.

Дизайн

Ось вже друге оновлення поспіль Nissan не поспішає кардинально міняти зовнішність свого “жука”. Чому? Як на мене, можливо, вся справа в попиті на настільки екстравагантну зовнішність, яка викликає, як симпатію, так і обурення у багатьох автомобілістів.

Злегка оновилася оптика спереду та решітка радіатора V-Motion.

Силует залишився впізнаваним та неоднозначним, але його трохи освіжили, зробивши “підтяжку обличчя”. 🙂

Не можна не звернути увагу і на яскраво-сині контрастні вставки по периметру кузова, які є відмінною рисою персоналізації Nissan Design Studio. Синя матова фарба на білому тлі виглядає стильно, свіжо та легко.

Салон

У салоні також відразу звертаєш увагу на яскраво-сині вставки, які переплітаються з зовнішнім дизайном авто.

Яскраві матові вставки приємні на дотик. Самі матеріали обіцяють бути довговічними, хоча це вже покаже тільки час.

Пластик торпедо і дверних карт твердий та доволі бюджетний, а над панеллю приладів виділяється оригінальний піддашок.

Панель приладів розділена на два колодязя, між котрими знаходиться невеликий цифровий дисплей. Зі зчитуванням інформації проблем не виникало.

Рульове колесо оснащене регулюванням тільки по висоті, і в деякому роді доводиться підлаштовуватися під автомобіль. На кермо винесено управління круїз-контролем, телефоном і мультимедіа. У користуванні зручно, але якщо дивитися на оновлені Nissan Qashqai і Nissan X-Trail, то там елементи управління вже видозмінилися.

Сидіння водія оснащене механічними регулюваннями, діапазон яких дозволяє зручно всістися за кермом Nissan Juke.

Родзинкою водійського сидіння, та й Nissan Juke в цілому, є аудіосистема BOSE Personal з додатковими двома динаміками UltraNearfield в водійському підголівнику.

Шість динаміків дають відмінне звучання, а інтегровані в підголівник колонки додають додаткових відчуттів, але ось почути пасажирів буде тепер майже неможливо. 🙂

Салон шкіряний, передні сидіння оснащені дворівневим підігрівом. На тунелі між водієм і пасажиром є два підстаканники.

На центральній консолі розташований дисплей мультимедійної системи Nissan Connect.

На дисплей виводяться дані медіа, камер кругового огляду та навігації. Сам дисплей здався дещо малим та й якісь зображення не на відмінному рівні. Але, навіть не дивлячись на це, недооцінити камери кругового огляду складно.

Під дисплеєм знаходиться блок управління клімат-контролем з окремим екраном. Все досить просто і 5-ти хвилин вистачає, щоб розібратися, як все працює.

Клімат-контроль ділить дисплей ще з однією системою, яка до кліматичної установки відношення не має взагалі – Nissan Dynamic Control System. Меню цієї системи відкривається натисканням на кнопку D-MODE, але про це трохи пізніше.

Внизу центральної консолі є два роз’єми USB і AUX, які дозволяють підключати носії зі своєю музикою або ж заряджати телефон. До слова, через Bluetooth смартфон також підключається без проблем.

У переднього пасажира місця достатньо, скарг не надходило. 🙂

Позаду, що очікувано, з простором досить скромно, та й сама посадка ускладнена через вузький дверний проєм.

Удвох на задньому дивані терпимо, втрьох в міському режимі піде, але в дальню поїздку їхати не раджу.

Об’єм багажника становить 353 л. Є обмежувальна фальшпідлога-органайзер, яка ділить багажник на два відсіки.

Цю фальшпідлогу можна прибрати і тоді ви отримаєте досить просторий відсік, але потрібно буде звикати до доволі високого порогу. Задній ряд сидінь складається у співвідношенні 60/40. Під другою фальшпідлогою – докатка.

Місто

Тестовий Nissan Juke був оснащений атмосферним бензиновим двигуном об’ємом 1,6 л, потужністю 117 к.с. і максимальним крутним моментом 158 Нм.

Двигун працював в парі з безступінчатим варіатором X-tronic CVT.

А тепер давайте повернемося до кнопки D-MODE на центральній панелі. Ця кнопка змінює меню клімат-контролю на меню системи Nissan Dynamic Control System. Свого роду родзинка “Жука”, адже на інших моделях Nissan я такого не зустрічав.

Ця система дозволяє обрати один з трьох динамічних режимів і моніторити супутню дорожню інформацію. Система змінює роботу двигуна, КПП і рульового управління.

ECO – економічний режим для спокійного міського водіння.

Normal – режим, в якому всі агрегати автомобіля працюють в стандартному режимі.

Sport – змінює гостроту рульового управління, роботу КПП і відгук педалі газу. В цьому режимі коробка передач завищує оберти двигуна і дозволяє 117-сильному двигуну бути більш жвавим й прийомистим. Але шум мотора на підвищених обертах разом зі специфічним гулом варіатора наштовхнули мене на думку, що мій оптимальний режим в цьому автомобілі – Normal. В цьому режимі автомобіль відчуває себе більш невимушено, та й в салоні знаходитися набагато комфортніше.

Підвіска в Nissan Juke м’яка, не дивлячись на 18-дюймові диски, їздити на “Жуку” по нашим дорогам було комфортно. На бездоріжжі Nissan Juke ми не випробовували, і навіть не хотілося.

Кліренс у Juke становить 180 мм. Бровки штурмом можна брати спокійно, як і снігові пагорби на стоянці.

Nissan Juke досить компактний кросовер і з ним зручно в місті. Перший час трохи звикаєш, до того як виглядає фактурний капот і фари з водійського місця. А так, оглядовості мені вистачило, паркуватися легко, до габаритів звикаєш швидко.

Габаритні розміри:

Довжина 4 135 мм

Ширина 1 765 мм

Висота 1 565 мм

Колісна база 2 530 мм

Кліренс 180 мм

У місті допомагає комплекс систем безпеки Nissan Safety Shield, який включає в себе систему контролю смуги руху, моніторинг мертвих зон і систему кругового огляду з системою розпізнавання руху в зоні видимості камер.

Це зручно, адже система відразу ж сповіщає про будь-які об’єкти, що рухаються поблизу автомобіля, коли ви виїжджаєте з парковки заднім ходом. Дитина, сусідній автомобіль, велосипед – система покаже вам з якого боку об’єкт.

Сама система кругового огляду річ зручна і до хорошого звикаєш швидко. Повторюсь, навіть маленький розмір екрану і якість зображення не зіпсували мені враження про її роботі. ^)

Витрати палива у місті в мене склали 8,7 л на 100 км шляху.

Підсумок

Дуже яскравий кросовер не змінив свого екстравагантного стилю навіть після другого поновлення і це свідчить лише про те, що у нього є своя аудиторія. Так, багато суперечок навколо дизайну, але також багато і автомобілів цієї моделі на дорогах.

Комфорт пасажирів другого ряду дещо постраждав через компактні розміри кросовера.

Динаміки достатньо, є режим Sport, але мені здається, що Normal/ECO більше підійдуть Nissan Juke.

Для більш гарячих відчуттів є ще турбована версія Nissan Juke на 190 к.с. і версія з повним приводом.

Ціни на найбільш прості версії Nissan Juke стартують з позначки $ 14 тис.

Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂





























Тест-драйв Nissan Juke: підтяжка обличчя / 15 фотографий

Олесь Куниця