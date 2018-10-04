Днями стартували продажі кросовера Audi Q8. Першим в Україні серед офіційних дилерів провів презентацію салон Audi Центр Одеса Південь.

– У ньому втілені всі досягнення виробника. По комфорту і оснащенню автомобіль не поступається представницькому седану А8, – говорить засновник найбільшого в Україні дилерського центру Audi Центр Одеса Південь Максим Шкіль.

Він розповідає про Audi Q8.

Схоже, що Q8 – це виклик іншим німецьким машинам такого ж класу BMW Х6 і Mercedes-Benz GLE Coupe. Як диференціюється Audi?

– Автомобіль, який щойно вийшов, завжди краще конкурентів цього класу, оскільки технології не стоять на місці. Audi Q8 – це абсолютно новий продукт, якому немає рівних. В автомобілі реалізовані новітні рішення: повністю цифрова концепція управління MMI touch response, технологія mild hybrid, що входить у список стандартного оснащення, нові компоненти підвіски, такі як система динамічного управління всіма колесами, а також найширший набір асистуючих систем.

Як вам Q8?

– У кросовері вдало поєднуються технологічність і солідність. Замість кнопок і перемикачів на торпедо – дві сенсорні панелі. Натискаєш на сенсорну кнопку – вона вібрує у відповідь. І при цьому – автомобілем просто управляти навіть на високій швидкості. Його крейсерська швидкість 180-200 кілометрів. Q8 їде по дорозі, як по рейках. Чітко працює адаптивний круїз-контроль: він керує автомобілем на заданій швидкості, досить тільки підрулювати. Коли транспорт у вашій смузі попереду скидає швидкість, Q8 теж гальмує, може зупинити авто від 250 кілометрів на годину до нуля. А потім по можливості відновлює колишню швидкість. З наступного року буде доступна опція автономного виїзду з гаража, причому навіть з причепом.

Провідні автовиробники роблять велику ставку на автономні машини з штучним інтелектом. Audi також на своїх концептах показує безліч нових розробок. Які з них втілені в новинці?

– У Q8 – десятки систем допомоги при водінні. Наприклад, машина розпізнає голос водія за допомогою функції налаштувань індивідуальної адаптації голосу. Якщо сказати хочу їсти, комп’ютер Audi знайде в інтернеті найближчий ресторан. До мережі автомобіль приєднують завдяки звичайній сім-карті у слоті мультимедійної системи. Сигнал інтернету роздається через Wi-Fi для пасажирів. Є система утримання машини у смузі. Якщо водій відволікся й авто йде в бік, електроніка Audi поверне кросовер у центр смуги. У заторах взагалі можна їхати, не торкаючись керма. Q8 буде залишатися у своїй смузі. Світлодіоди оснащені Matrix HD, що дозволяє вночі визначати зустрічний і попутний транспорт, а також змінювати форму пучка світла так, щоб висвітлювати простір і не сліпити водіїв.

Мабуть, в автомобілі десятки датчиків по всьому кузову.

– Їх 38. Лазерний – сканує дорогу попереду. У разі вибоїн автоматично переналаштовується підвіска кросовера. Є теплові датчики – як у військових тепловізорах: в туман, ніч або сніг вони визначають людину або іншу живу істоту. Під час руху назад спеціальний радар сканує, чи не їдуть машини перпендикулярно дорозі, що зручно при виїзді з парковок.

Що спільного у першого електрокросовера Audi e-tron quattro, який нещодавно презентували, і Q8?

– Дизайн електромобіля стриманий. Салон – схожий на такий, як в Q8. Існує можливість виводити на два екрани відео з камер, встановлених замість бічних дзеркал. У цих моделей чимало подібних систем безпеки, опцій для комфорту і допомоги водієві. Е-tron – це також нова віха у розвитку автовиробника. Для його руху не треба бензину. А на одному заряді машина проїжджає до 400 кілометрів.

У яких комплектаціях пропонуєте Q8?

– Такого поняття як кілька комплектацій у нас немає. Audi орієнтується під індивідуальні запити: наш покупець може обрати ті опції, які йому потрібні. А на заводі Audi під його потреби зберуть авто. Або ж можна обрати з наявних у нас кросоверів. Вартість автомобіля з 3-літровим турбодизельним двигуном стартує від від €57 тис. Силовий агрегат має систему Mild Hybrid Electric Vehicle, що дозволяє економити майже літр пального на кожних 100 кілометрів пробігу. Електроніка глушить двигун, коли до зупинки авто залишається кілька сотень метрів та швидкість кросовера зменшується 20 км/год.

У вас найбільший центр Audi в Україні. Чим це може бути корисно для майбутніх власників Q8?

– Нас обирають клієнти: салон Audi Центр Одеса Південь посідає в Україні перше місце з продажу машин Audi – для мене це показник.

Чому?

– Такі технічно складні автомобілі краще обирати за допомогою професійних фахівців. Вони проходять жорсткий професійний відбір – тому клієнти відчувають їх компетентність. Другий факт: такого вибору автомобілів однієї марки, як у нас, в Україні немає ніде. У більшості салонів є 3-4 кольори однієї моделі. У той час як у нас – 10-12. При цьому у нас багато моделей з різними опціями. Завжди тримаємо в салоні автомобілі Audi в ексклюзивних кольорах.

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Раніше Факти ICTV писали, що компанія Audi планує розпочати випуск електромобілів та скласти конкуренцію Tesla.