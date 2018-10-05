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Toyota відкликає 2,4 млн гібридних авто

Автоконцерн Toyota відкликає майже 2,43 млн гібридних автомобілів Prius і Auris. Причина – дефекти, через які може заглохнути двигун.

Японський автоконцерн Toyota відкликає у майстерні майже 2,43 млн гібридних автомобілів Prius і Auris, випущених із жовтня 2008 по листопад 2014 року.

У гібридній системі виявлено дефекти, через які двигун може заглохнути, пише ABC news.

У компанії заявили, що безкоштовно оновлять програмне забезпечення авто, щоб виправити цю проблему.

Читайте: Китайці клонували Toyota Land Cruiser 200

Відкликанню підлягають 1,25 млн авто в Японії, 807 тис. у США, 290 тис. у Європі та 3 тис. у Китаї, інші – по всьому світу.

До слова, у вересні Toyota відкликала більше мільйона автомобілів Prius і C-HR через ризик загоряння.

Фото: Josefkubes/Dreamstime

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