Автоконцерн Toyota відкликає майже 2,43 млн гібридних автомобілів Prius і Auris. Причина – дефекти, через які може заглохнути двигун.
Японський автоконцерн Toyota відкликає у майстерні майже 2,43 млн гібридних автомобілів Prius і Auris, випущених із жовтня 2008 по листопад 2014 року.
У гібридній системі виявлено дефекти, через які двигун може заглохнути, пише ABC news.
У компанії заявили, що безкоштовно оновлять програмне забезпечення авто, щоб виправити цю проблему.
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Відкликанню підлягають 1,25 млн авто в Японії, 807 тис. у США, 290 тис. у Європі та 3 тис. у Китаї, інші – по всьому світу.
До слова, у вересні Toyota відкликала більше мільйона автомобілів Prius і C-HR через ризик загоряння.
Фото: Josefkubes/Dreamstime
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