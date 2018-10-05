Експлуатація авто восени має низку особливостей через перші холоди, дощі та короткий світловий день.

Фахівці Nokian Tyres дали свої рекомендації з експлуатації авто за погодних умов восени, пише Автоцентр.

1. Осінь – традиційна пора для початку занять у навчальних закладах. Не забувайте про це і будьте уважні, коли проїжджаєте поблизу дитячих садків, шкіл та ВНЗ.

2. Прихід осені тягне за собою скорочення світлового дня. Тому перевірте стан світлових приладів вашого автомобіля, а за необхідності, відрегулюйте роботу фар і замініть тьмяні лампочки.

3. Листя, що опадає з дерев, може серйозно погіршити зчеплення шин із дорогою. Не забувайте про це і намагайтеся дотримуватися швидкісного режиму, тим більше, що з недавнього часу в Україні швидкість руху в місті знижено з 60 до 50 км/год.

4. Листопад привносить у життя автолюбителя не тільки клопоти зі зчепленням на дорозі, але і сміття в моторному відсіку. Не полінуйтеся прибрати листя з простору між облицюванням радіатора і самим радіатором, а також з порожнини, де розташовується механізм приводу склоочисників.

5. Чистота – запорука не тільки здоров’я, а й безпеки. Ретельно протріть кожне скло, а також залийте склоомивач для зими.

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6. Дощі, які приходять з осінню, підвищують ризик виникнення такого небезпечного явища, як аквапланування. Тому під час дощу і під час руху мокрими дорогами знизьте швидкість, а також зменшуйте швидкість перед калюжами.

7. З настанням осені рекомендується нанести на кузов захисну поліроль. Вона збереже лакофарбове покриття від шкідливого впливу вологи і бруду.

8. Збільшення енергоспоживання в холодну пору року викликає підвищене навантаження на акумулятор. Тому, щоб не потрапити в скрутне становище, замініть старий акумулятор.

9. Тиск у шинах при зниженні температури повітря знижується. Тому не забувайте регулярно стежити за тиском у шинах. Експлуатація шин з недостатнім тиском призводить до збільшення витрати палива, підвищеного зносу шин і може стати причиною аварійної ситуації.

10. Якщо у вас до цього часу немає комплекту зимових шин, або старий комплект зносився, варто задуматися про його заміну. Залишкова висота протектора шин повинна становити не менше 4 мм.

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