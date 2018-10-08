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День автомобіліста 2018: коли святкують

В останню неділю жовтня працівники автотранспортної галузі, а також всі, хто сидить за кермом, святкують День автомобіліста

День автомобіліста у 2018 році припадає на 28 жовтня.

В Україні це професійне свято закріплене указом президента від 13 жовтня 1993 року.

Повна назва свята – День автомобіліста і дорожника. Тобто його відзначають також працівники дорожного господарства.

Читайте: Привітання до Дня автомобіліста

Саме свято має глибшу історію. День автомобіліста почали відзначати ще з часів Радянського Союзу під назвою День водія.

Раніше Факти ICTV склали топ-5 накращих подарунків на День автомобіліста.

ФотоBelieveinme/Dreamstime.com

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