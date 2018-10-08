Ряд національних і регіональних мереж АЗС в Україні з 5 по 8 жовтня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,2-1,1 грн за літр.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Згідно з повідомленням, наприклад, у мережах АЗС OKKO і WOG вартість дизельного палива зросла на 50 копійок за літр, до 33,49 грн, і 34,49 грн – за преміальну марку.

На АЗС Glusco у Києві все паливо зросло на 20 копійок за літр, А-95 – 34,25 грн, ДП – 31,75 грн. На АЗС KLO бензини і ДП подорожчали на 40-70 копійок за літр, до А-95 – 33,49 грн, ДП – 31,99 грн.

У мережі АЗС BVS ціни на всі бензини і ДП виросли на 70 коп за літр, до А-95 – 32,38 грн, ДП – 30,69 грн. Крім того, зростання цін було зафіксовано у таких мережах, як Amic Energy, Neftek, ОЛАС, Sun Oil, Маркет, і Катрал.

Таким чином, станом на 8 жовтня 2018 року, середня роздрібна ціна бензину А-92 в Україні зросла до 31,72 грн/л, А-95 – 32,83 грн/л, А-95 Преміум – 33,88 грн/л, ДП – 30,84 грн/л, ДТ Преміум – 32,36 грн/л.

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Нагадаємо, що за останні 2 місяці ціни на бензин стрімко зросли в середньому на 3 гривні за один літр. Факти ICTV розібралися, з чим пов’язано це підвищення і чого чекати найближчими місяцями.