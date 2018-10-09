Майже усі топові автобренди можуть зараз запропонувати покупцеві бюджетний електрокар.

Перші серійні електрокари вийшли дорогими і забезпечували маленький пробіг, 100-130 км у середньому. Проте, технологія вижила, і сьогодні більшість подібних автомобілів здатна подолати в два рази більше шляху, а вартість лише трохи перевищує аналоги з ДВЗ.

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Давайте подивимося на 10 найкращих електромобілів бюджетного сегменту – рейтинг складено Autocar, передає Автоцентр.

Nissan Leaf

У другому поколінні Ніссан Ліф обзавівся батареєю, що забезпечує пробіг у 270 км.

Hyundai Kona Electric

480 км пробігу у цього авто на одному заряді – гідний показник.

Renault Zoe

Батареї цього електромобіля дають йому можливість проїхати 240 км.

Volkswagen e-Golf

У рамках сертифікації NEDC e-Golf обіцяє 300 км пробігу (що еквівалентно приблизно 200 км в реальному світі).

BMW i3

Мінімальний пробіг – без будь-яких енергозберігаючих функцій і з усіма увімкненими споживачами енергії – становить 130-160 км.

Hyundai Ionic Electric

Реальний пробіг цього авто на одній зарядці – 200 км.

Opel Ampera-e

Пробіг електрокара в рамках протоколу WLTP дорівнює 380 км.

Kia Soul EV

Корейський хетчбек може проїхати на одному заряді 160 км.

Volkswagen e-Up

Приблизний пробіг електрокара – 120-150 км.

Smart ForFour EQ

130 км пробігу на одній зарядці – такий результат у цього авто.

До слова, Факти ICTV писали про 10 найпопулярніших авто вересня в Україні.

Фото: autocentre.ua