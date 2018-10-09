Майже усі топові автобренди можуть зараз запропонувати покупцеві бюджетний електрокар.
Перші серійні електрокари вийшли дорогими і забезпечували маленький пробіг, 100-130 км у середньому. Проте, технологія вижила, і сьогодні більшість подібних автомобілів здатна подолати в два рази більше шляху, а вартість лише трохи перевищує аналоги з ДВЗ.
Читайте: Renault представила бюджетний електрокар K-ZE
Давайте подивимося на 10 найкращих електромобілів бюджетного сегменту – рейтинг складено Autocar, передає Автоцентр.
Nissan Leaf
У другому поколінні Ніссан Ліф обзавівся батареєю, що забезпечує пробіг у 270 км.
Hyundai Kona Electric
480 км пробігу у цього авто на одному заряді – гідний показник.
Renault Zoe
Батареї цього електромобіля дають йому можливість проїхати 240 км.
Volkswagen e-Golf
У рамках сертифікації NEDC e-Golf обіцяє 300 км пробігу (що еквівалентно приблизно 200 км в реальному світі).
BMW i3
Мінімальний пробіг – без будь-яких енергозберігаючих функцій і з усіма увімкненими споживачами енергії – становить 130-160 км.
Hyundai Ionic Electric
Реальний пробіг цього авто на одній зарядці – 200 км.
Opel Ampera-e
Пробіг електрокара в рамках протоколу WLTP дорівнює 380 км.
Kia Soul EV
Корейський хетчбек може проїхати на одному заряді 160 км.
Volkswagen e-Up
Приблизний пробіг електрокара – 120-150 км.
Smart ForFour EQ
130 км пробігу на одній зарядці – такий результат у цього авто.
До слова, Факти ICTV писали про 10 найпопулярніших авто вересня в Україні.
Фото: autocentre.ua