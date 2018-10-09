PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / 17 вулиць Києва, де можна їхати зі швидкістю 80 км/год (СПИСОК)/

17 вулиць Києва, де можна їхати зі швидкістю 80 км/год (СПИСОК)

На 17 вулицях Києва дозволили рух автомобілів зі швидкістю 80 км/год.

Спідометр

На пленарному засіданні Київської міської ради затвердили рішення про підвищення швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях в період з 1 квітня до 1 листопада, повідомляє прес-служба відомства.

– Для комфорту та зручності водіїв ми визначили перелік автодоріг, де в період з 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год… Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, тому що не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна здатність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні, – заявив заступник міського глави- секретар Київради Володимир Прокопів.

Швидкість руху збільшать на наступних ділянках:

  • просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
  • Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопроводна і від вул. Газопроводної до Мінського проспекту);
  • вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);
  • Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
  • Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);
  • просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
  • просп. Ватутіна (від Московського моста до Керченської площі);
  • вул. Набережно – Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”);
  • бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  • вул. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
  • просп. Соборності.

Читайте: Як їздити і доглядати за авто восени – 10 порад

До слова, низка національних та регіональних мереж АЗС в Україні з 5 по 8 жовтня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,2-1,1 грн за літр.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка