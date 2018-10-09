На 17 вулицях Києва дозволили рух автомобілів зі швидкістю 80 км/год.

На пленарному засіданні Київської міської ради затвердили рішення про підвищення швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях в період з 1 квітня до 1 листопада, повідомляє прес-служба відомства.

– Для комфорту та зручності водіїв ми визначили перелік автодоріг, де в період з 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год… Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, тому що не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна здатність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні, – заявив заступник міського глави- секретар Київради Володимир Прокопів.

Швидкість руху збільшать на наступних ділянках:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопроводна і від вул. Газопроводної до Мінського проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);

Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);

просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

просп. Ватутіна (від Московського моста до Керченської площі);

вул. Набережно – Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”);

бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

просп. Соборності.

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