На 17 вулицях Києва дозволили рух автомобілів зі швидкістю 80 км/год.
На пленарному засіданні Київської міської ради затвердили рішення про підвищення швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях в період з 1 квітня до 1 листопада, повідомляє прес-служба відомства.
– Для комфорту та зручності водіїв ми визначили перелік автодоріг, де в період з 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год… Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, тому що не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна здатність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні, – заявив заступник міського глави- секретар Київради Володимир Прокопів.
Швидкість руху збільшать на наступних ділянках:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопроводна і від вул. Газопроводної до Мінського проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
- просп. Ватутіна (від Московського моста до Керченської площі);
- вул. Набережно – Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”);
- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Соборності.
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