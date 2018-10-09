З 8 жовтня українська патрульна поліція почне використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam. Ефективність відеофіксації, юридичні неточності та як уникнути штрафу – у матеріалі Фактів ICTV.

Заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький на брифінгу відзвітував, що по Україні встановлено 25 TruCam, а додаткові прилади лише проходять перевірку та сертифікацію.

Радар не має функціонала, який би дозволяв вимірювати швидкість зі службового транспорту під час руху.

– Даний пристрій буде використовуватись поруч зі службовим транспортом, який буде стояти з увімкненими проблисковими маячками, і ці місця, де будуть знаходитись дані пристрої, вже розміщені на нашому сайті і будуть оновлюватись, – зазначив Білошицький.

З 8 по 15 жовтня радари TruCam для контролю швидкості працюватимуть у пілотному режимі і у цей період водіїв не будуть штрафувати за перевищення швидкості.

За його словами, перевищення швидкості на понад 20 км/год коштуватиме порушнику 255 грн, на понад 50 км/год – 510 грн.

– В рамках використання даного приладу транспортні засоби будуть зупинятися. Постанова буде складатися на місці, – зазначив Олексій Білошицький.

Сплатити штраф порушники можуть у будь-якому відділенні банку протягом 15 днів.

Що таке TruCam?

Радар TruCam створювався фахівцями NASA. Прилад наводить лазерний промінь на автомобіль і вираховує швидкість. У випадку, якщо вона перевищена, даний факт фіксується автоматично.

У поліції запевнили, що в Україні TruCam буде працювати тільки в автоматичному режимі, а дані захищені від видалення та модифікації. Причина в тому, що проводиться опломбування флеш-карт, а також виконуються відповідні протокольні процедури.

Функції TruCam:

вимірює швидкість на відстані до 1200 м, як у зустрічному, так і в попутному напрямку

працює без підзарядки 15 годин

карта пам’яті вміщує 16 тис. відеороликів або 40 тис. фотографій

камера робить 3 кадри в секунду

якісний знімок робиться з 70 м.

Як у Європі фіксують перевищення швидкості

У Німеччині радари розміщені всюди. Крім того, нерідко можна зустріти поліцейських з пристроями фіксації швидкості, які люблять ховатися за будинками та деревами.

У свою чергу, на автобанах перед радаром встановлюють попереджувальний знак. Це робиться для того, аби водії різко не гальмували, побачивши камеру, і не створювали аварійні ситуації.

У Польщі камери спостереження практично всюди і в містах, і в селах, і поза населеними пунктами. Також тут існують спеціальні патрулі. Вони полюють на трасах у цивільних машинах, вимірюють швидкість позаду авто лазерним радаром.

По стопах ДАІ: як TruCam буде запобігати корупції

З метою запобігання зловживань та корупційних ризиків, портативний пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи і будь-яке коригування даних.

Так, служба моніторингу Департаменту патрульної поліції контролюватиме кількість складених постанов і кількість збережених відео.

TruCam в Україні

– На даний момент, мова не йде про автоматичну фіксацію правопорушень. Тобто, патрульна поліція використовуватиме так звані радари швидкості TruСam. З огляду на це, як і раніше, все буде залежати від дій інспекторів, тому ми не можемо виключати фактор тиску на водіїв, як корупційну складову. Також, необхідно вивчити на практиці технічну частину питання роботи радарів, чи буде він коректно визначати швидкість автомобілів у потоці, – зазначає адвокат Максим Єрмаков.

Про проблеми із нововведенням говорять і правоохоронці.

Дивіться: TruCam у Києві: де вимірюватимуть, штрафи та реакція водіїв

– На камеру фіксуватимуться номер автомобіля. В Україні не забороняється їздити по техпаспорту. Наприклад, я візьму у товариша авто і порушу правила, то штраф прийде власнику авто. І, на даний момент, не передбачено, на кого будуть накладатися штрафні санкції, – розповідає командир першої роти УПП у Херсонській області В’ячеслав Таланян.

В Україні повернули контроль швидкості на дорогах. Що зміниться, на Вашу думку? Покаже час, але, ймовірно, повернеться здирство 52%, 28 votes 28 votes 52% 52%

Нічого не зміниться 26%, 14 votes 14 votes 26% 26%

Дійсно зменшиться кількість ДТП, хоча б через страх водіїв 13%, 7 votes 7 votes 13% 13%

Порушники отримають по заслугах, а також поповниться бюджет 9%, 5 votes 5 votes 9% 9% Всього голосів: 54 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Також проблематично буде карати водіїв, які пересуваються на авто з іноземною реєстрацією.

– У разі автоматичної фіксації правопорушення автомобіля, яке зареєстровано за межами України, інформація про нього буде вноситися в електронні реєстри МВС України та Державної прикордонної служби України. Після цього, особі яка ввезла авто на територію України, буде вручатися копія постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР. Відмова від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення є підставою для внесення відповідних відомостей про іноземця в базу даних осіб, яким не дозволяється в’їзд в Україну, – зазначає адвокат.

Таким чином, громадянин України, який де-факто є власником авто на єврономерах, буде уникати відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Чи можна уникнути штрафу?

Шпарини в законі, які допоможуть водіям оскаржити штрафи в судах завжди знайдуться.

– Під час складання протоколу співробітник поліції повинен дотримуватися певних інструкцій і положень, що на практиці зустрічається рідко. Грамотно складений позов до суду, може підтвердити протиправність дій інспекторів та скасувати виписану постанову, – зазначає адвокат Максим Єрмаков.

Однак існує інший бік медалі, оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності – процедура трудомістка, тривала і дорога. З урахуванням розміру штрафів, звернення до суду економічно не виправдане.

– За порушення правил паркування штрафи можуть бути виписані без присутності водія, а відповідальність лягає на власника авто. Такі правила можуть ввести і для автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. У таких випадках, правопорушник може визнати провину і власник не буде нести відповідальності, – розповідає адвокат.

Другий варіант розвитку подій, коли власник авто, на якого виписали постанову, надасть дані про те, що автомобіль більше не належить йому.

– Власникам авто, які продали своє майно за дорученням, додасться головного болю. Норми цього закону суперечать принципу презумпції невинуватості, який передбачений Конституцією і це буде ще однією підставою для оскарження подібних питань в суді, – зазначає Максим Єрмаков.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як українців навчать любити ПДР.

Фото: Патрульна поліція України, УНІАН.

Євгенія Шапоренко