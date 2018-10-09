Нідерландці Едвін і Лінзбет тер Велде відправляться в експедицію по Антарктиді на позашляховику Solar Voyager. На всюдиході з кузовом з переробленого пластику і силовою установкою, що живиться від сонячних батарей, їм належить проїхати 2400 км.

Про це пише motor.ru.

Основою для кузова Solar Voyager стали 4000 шестикутників HexCores. Їх надрукували на 3D-принтері, філамент для якого отримали з попередньо подрібнених пластикових пляшок. Всюдихід з двома причепами, загальною довжиною 16 метрів, оснастили десятьма двосторонніми сонячними панелями і шістьма вакуумними трубками для розтоплення снігу.

Загальна маса Solar Voyager становить 1485 кілограмів, а максимальна швидкість не перевищує восьми кілометрів на годину. Арктичний всюдихід обладнаний колесами низького тиску з посиленням у вигляді металевої сітки, а також зберігає тепло склінням. У причепах знаходиться запас їжі на 47 днів.

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LPGAN-мережа Hiber призначена для “інтернету речей”. Вона складається з запатентованого модему з низьким енергоспоживанням і власної мережі низькоорбітальних супутників. Перший супутник планується запустити в четвертому кварталі 2018 року.

Стартує експедиція з табору на льодовику Union. Подолати маршрут до Південного полюса і назад Едвін і Лінзбет планують за 30 днів. Для зв’язку з командним центром мандрівники використовуватимуть першу в світі енергоефективну супутникову LPGAN-мережу (Low Power Global Area Network), розгорнуту голландською компанією Hiber. За допомогою неї також відстежуватиметься місце розташування всюдихода.

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