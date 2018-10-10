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У Запоріжжі водія оштрафували на 40 тис. грн

У Заводському районі Запоріжжя водія оштрафували на 40 тисяч гривень.

Справа у тому, що водій був з явними ознаками сп’яніння, передає Zanoza.

Розгляд цієї справи у суді призначалося двічі, і ні на одне засідання чоловік не з’явився. При цьому у нетверезому стані водій попався копам вже втретє.

У результаті Заводський районний суд Запоріжжя визнав чоловіка винним і виписав йому максимальний штраф за водіння у нетверезому вигляді – 40 800 гривень, однак водійських прав його так і не позбавили.

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Нагадаємо, що з 8 жовтня Кабмін поновлює масштабний контроль швидкості спеціальними засобами та силами Національної поліції у рамках політики безпеки дорожнього руху.

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