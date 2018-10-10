BMW i8 Roadster дісталася до України після прем’єри на Міжнародному автошоу в Лос-Анджелесі, що відбулася рік тому.

Фотографіями BMW i8 Roadster в Україні у фірмовому кольорі E-Copper metallic поділився rakshadmytro, передає Автоцентр.

Базова вартість BMW i8 Roadster в Україні – 4,4 млн. грн, що на півмільйона гривень дорожче, ніж купе. На даний момент у модельній лінійці баварського бренду на українському ринку дорожче i8 Roadster тільки BMW M6 (4,6 млн. грн).



В Україні помітили перший BMW i8 Roadster / 2 фотографии

Гібридна силова установка включає в себе полуторалітровий бензиновий турбодвигун потужністю 231 к.с. і електромотор на 143 к.с. Сумарний крутний момент становить 570 Нм. Розгін до 100 км/год у гібридного родстера займає 4,6 с, а максимальна швидкість обмежена позначкою в 250 км/год.

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Автомобіль здатний подолати 53 км виключно на електротязі.

Нагадаємо, BMW офіційно розсекретила концепт нового електричного кросовера iNext.

Фото: rakshadmytro