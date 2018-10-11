Мінінфраструктури оприлюднило для обговорення законопроект щодо зниження аварійності на дорогах і приведення українського законодавства у відповідність з європейським.

Міністерство інфраструктури України оприлюднило для обговорення законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку.

Відтак Україні пропонують повернути обов’язкові регулярні техогляди транспортних засобів із 1 січня 2022 року.

Техогляд пропонують проводити кожні 2 роки, а також при реєстрації або перереєстрації авто та зміні його власника, переобладнанні ТЗ, виїзду за межі митного контролю України.

Крім того, транспортні засоби пропонують обладнати тахографами: для міжнародних пасажирських і вантажних перевезень – із 1 липня 2019 року, а для комерційного транспорту, що здійснює внутрішні перевезення – з 1 березня 2019 року.

Транспортні засоби, зареєстровані до 16.06.2010, пропонують обладнати аналоговими або цифровими тахографами, після 16.06.2010 – тільки цифровими.

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Для водіїв комерційного транспорту пропонують запровадження Свідоцтва про професійну компетентність, яке разом зі Свідоцтвом про придатність ТЗ до експлуатації додається до переліку обов’язкових документів водія.

З 1 січня 2020 року – для водіїв комерційного транспорту, що здійснює міжнародні пасажирські і вантажні перевезення. З 1 січня 2022 року – для водіїв внутрішніх перевезень.

У разі відсутності документів загрожує штраф 1700 грн або позбавлення права керування на строк до 6 місяців.

Громадське обговорення законопроекту триватиме до 8 листопада 2018 року. Потім законопроект узгодять у Кабміні та внесуть у Раду.

До слова, сьогодні на дорогах України пройшла акція протесту проти підвищення цін на пальне.

Фото: Pixabay