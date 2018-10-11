На дорогах України пройшла акція протесту проти підвищення цін на пальне, ініційована організацією АвтоЄвроСила.

Через підвищення цін на пальне в Україні організація АвтоЄвроСила запропонувала провести 11 жовтня акцію протесту.

У рамках акції кожен водій, який перебуває за кермом, повинен був зупинитися о 9.00, включити світло на автомобілі та сигналити протягом години.

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Акція тривала годину по всій країні. Ініціативу підтримали не тільки власники легкових автомобілів, але й водії маршрутних таксі, рейсових автобусів і вантажівок.