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Підвищення цін на бензин: водії заблокували дороги по всій Україні

На дорогах України пройшла акція протесту проти підвищення цін на пальне, ініційована організацією АвтоЄвроСила.

Через підвищення цін на пальне в Україні організація АвтоЄвроСила запропонувала провести 11 жовтня акцію протесту.

У рамках акції кожен водій, який перебуває за кермом, повинен був зупинитися о 9.00, включити світло на автомобілі та сигналити протягом години.

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Акція тривала годину по всій країні. Ініціативу підтримали не тільки власники легкових автомобілів, але й водії маршрутних таксі, рейсових автобусів і вантажівок.

Нагадаємо, за останні 2 місяці ціни на бензин зросли в середньому на 3 гривні за літр. Факти ICTV розібралися, з чим це пов’язано та чого чекати в далі.

Фото: УСИ ОДЕССА

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