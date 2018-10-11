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Поміститься 7 людей – новий серійний мінівен Geely VF11

Китайська компанія Geely вперше показала знімок середньорозмірного мінівена VF11.

Geely

Китайська компанія Geely показала перше фото нового середньорозмірного мінівена VF11, повідомляє Paul Tan’s Automotive News.

Новинка нагадує силует концепту Geely MPV, але відрізняється підвіконної лінією, що звужується до задньої частини кузова.

Автомобіль вийшов досить містким. У ньому можуть їхати до 7 осіб.

VF11 оснащений турбомотором JLH-3G15TD, який розвиває 177 к.с. В майбутньому може з’явитися й гібридна версія автомобіля.

Читайте: 10 найкращих бюджетних електрокарів з салону

До слова, маленький хетчбек Renault K-ZE стане глобальною моделлю, яка стане на конвеєр у 2019 році.

Фото: Geely

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