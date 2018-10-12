Купити новий кросовер Skoda можна буде вже через рік, а офіційно модель покажуть на початку 2019 року.

Новинка Skoda вийде меншою за габаритами, ніж Skoda Karoq. Зовнішність новинки буде виконано в стилі концепту Skoda Vision X, видання AutoExpress демонструє своє бачення дизайну, яке, судячи з усього, дуже близьке до серійного варіанту.

Новий кросовер буде базуватися на компактній модульній платформі MQB A0, але в максимально збільшеній модифікації з колісною базою в 2 645 мм. Це означає більш місткий салон, ніж у Volkswagen T-Roc, який позиціонується вище.

Бачення дизайну експертами autoexpress.co.uk.

Незважаючи на технічні можливості платформи, Skoda, щоб знизити виробничі витрати, не запропонує повнопривідну трансмісію для нового кросовера. Очікується, що автомобіль отримає літровий трициліндровий бензиновий двигун в двох варіантах форсування – на 95 к.с. і 115 к.с. Також можливі 1,5-літровий чотирициліндровий турбомотор потужністю 148 к.с. і дизельний двигун об’ємом 1,6 л.

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Гібридна модифікація під великим питанням, не кажучи вже про повноцінну електричну силову установку.

Нагадаємо, китайська компанія Geely вперше показала знімок середньорозмірного мінівена VF11.

