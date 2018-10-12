В Україні зняли унікальний броньований седан Mercedes-Maybach S650. Ціна автомобіля становить €700 тис.

Незвичний седан Mercedes-Maybach S650 броньований не гірше за машини деяких глав держав.

Фото опублікував автожурналіст Павло Кащук.

Mercedes захищений за стандартом VR10. Він витримує попадання з великокаліберного кулемета та здатний врятувати від гранатомета. Днище захищено від мін.

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Автомобіль оснащений товстим куленепробивним склом і шинами, а також двома акумуляторами.

Задні сидіння Mercedes-Maybach отримали електропривод, вентиляцію та масаж, а в обробці використані дорогі шкіра та дерево.

Mercedes-Maybach S650 оснащений 6,0-літровим V12 твін-турбо потужністю 630 к.с.

Ціна броньованого автомобіля становить €700 тис.

Раніше стало відомо, які сюрпризи для водіїв готує Мінінфраструктури з метою зниження аварійності на дорогах.

Фото: Паша К. Кашчук/Facebook