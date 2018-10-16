Нові логотипи Audi можуть натякати на майбутні суббренди.

Німецький автовиробник Audi зареєстрував у патентних відомствах США і Німеччини нові варіанти фірмового логотипу, повідомляє Autoconsulting.

Чотири кільця, що існують з часів концерну Auto Union AG, об’єднають в єдиний елемент або залишать пересічними тільки середні кільця.

На думку Quattroworld, нові логотипи можуть бути пов’язані з розширенням продуктової лінійки.





Audi змінить фірмовий логотип / 3 фотографии

У найближчому майбутньому в Audi можуть з’явитися сімейства автономних і підключених до мережі моделей, на яких і будуть використовуватися нові емблеми.

Наприклад, логотип з пересічними центральними кільцями може символізувати пов’язані з протоколом V2V автомобілі.

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Наближений до сучасного логотипу Audi у вигляді кілець з’явився на початку 1932 року, коли чотири компанії, Audi, Horch, DKW і Wanderer, об’єдналися в одну – Auto Union.

Як повідомлялося, в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Audi планує випустити 12 електрокарів.