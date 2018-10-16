З 16 жовтня водіям почнуть виписувати штрафи за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

З 8 жовтня в Україні відновили масштабний контроль швидкості на дорогах, який був відсутній понад 3 роки.

Минулого тижня режим контролю руху був більше просвітницьким – водіїв усно попереджали про перевищення швидкості.



Однак уже з 16 жовтня порушникам доведеться сплачувати штрафи.

В Україні повернули контроль швидкості на дорогах. Що зміниться, на Вашу думку? Дійсно зменшиться кількість ДТП, хоча б через страх водіїв

Нічого не зміниться

Покаже час, але, ймовірно, повернеться здирство

Порушники отримають по заслугах, а також поповниться бюджет Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Як і де працюватиме

Для контролю швидкості по всій Україні встановили 25 TruCam. Із них на Київ та область виділили 8 пристроїв.

У Києві фіксація швидкості працюватиме лише на проспекті Бажана та проспекті Перемоги.

У кущах із радаром ніхто не сидітиме. Патрулі стоятимуть лише в місцях, обладнаних попереджувальними знаками про відеофіксацію.

При цьому машини копів повинні бути з увімкненими проблисковими маячками.

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Штрафи

За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год тепер можна отримати штраф у 255 грн.

Удвічі більше – 510 грн – доведеться сплатити, якщо перевищити швидкість на понад 50 км/год.

Ми вже писали про ефективність відеофіксації та способи уникнути штрафу.

Фото: Pixabay