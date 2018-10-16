З 16 жовтня водіям почнуть виписувати штрафи за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.
З 8 жовтня в Україні відновили масштабний контроль швидкості на дорогах, який був відсутній понад 3 роки.
Минулого тижня режим контролю руху був більше просвітницьким – водіїв усно попереджали про перевищення швидкості.
Однак уже з 16 жовтня порушникам доведеться сплачувати штрафи.
В Україні повернули контроль швидкості на дорогах. Що зміниться, на Вашу думку?
Як і де працюватиме
Для контролю швидкості по всій Україні встановили 25 TruCam. Із них на Київ та область виділили 8 пристроїв.
У Києві фіксація швидкості працюватиме лише на проспекті Бажана та проспекті Перемоги.
У кущах із радаром ніхто не сидітиме. Патрулі стоятимуть лише в місцях, обладнаних попереджувальними знаками про відеофіксацію.
При цьому машини копів повинні бути з увімкненими проблисковими маячками.
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Штрафи
За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год тепер можна отримати штраф у 255 грн.
Удвічі більше – 510 грн – доведеться сплатити, якщо перевищити швидкість на понад 50 км/год.
Ми вже писали про ефективність відеофіксації та способи уникнути штрафу.
Фото: Pixabay