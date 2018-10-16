Та обставина, що ціни на бензин прив’язані до світових цін на нафту, демонструє приємну тенденцію для українських покупців.

Зростання цін на паливо, що спостерігалося деякий час назад, змінилося їх зниженням. Подорожчання було пов’язане з підвищенням вартості нафти і зміцненням долара, але тепер барель нафти оцінюють дешевше $81, а гривня демонструє повільне, але стабільне зміцнення.

За вихідні дві великі мережі заправок WOG і ОККО опустили вартість бензинів на 50 коп/л. Тепер літр “п’ятого” в їх мережах коштує 34,99 грн., а 92-й відпускають по 33,99 грн./л.

Крім того, в мережах Marshal, Овіс, Катрал в межах 40-50 коп/л. впала вартість дизеля. А на ZOG цей вид палива подешевшав відразу на 1 грн.

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У підсумку, середня вартість “п’ятого” бензину в Україні на сьогодні становить 33,04 грн./л (-12 копійок), а літр дизпалива продається в роздробі по 31,77 грн. (-2 копійки).

До слова, декілька днів тому на дорогах України пройшла акція протесту проти підвищення цін на пальне.