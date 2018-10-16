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В Україні падають ціни на бензин

Та обставина, що ціни на бензин прив’язані до світових цін на нафту, демонструє приємну тенденцію для українських покупців.

Зростання цін на паливо, що спостерігалося деякий час назад, змінилося їх зниженням. Подорожчання було пов’язане з підвищенням вартості нафти і зміцненням долара, але тепер барель нафти оцінюють дешевше $81, а гривня демонструє повільне, але стабільне зміцнення.

За вихідні дві великі мережі заправок WOG і ОККО опустили вартість бензинів на 50 коп/л. Тепер літр “п’ятого” в їх мережах коштує 34,99 грн., а 92-й відпускають по 33,99 грн./л.

Крім того, в мережах Marshal, Овіс, Катрал в межах 40-50 коп/л. впала вартість дизеля. А на ZOG цей вид палива подешевшав відразу на 1 грн.

Читайте: Підвищення цін на бензин: водії заблокували дороги по всій Україні

У підсумку, середня вартість “п’ятого” бензину в Україні на сьогодні становить 33,04 грн./л (-12 копійок), а літр дизпалива продається в роздробі по 31,77 грн. (-2 копійки).

До слова, декілька днів тому на дорогах України пройшла акція протесту проти підвищення цін на пальне.

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