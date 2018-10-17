Компанія BMW представила новий кросовер X7, який може вміщати до 7 осіб.

Компанія BMW офіційно представила новий кросовер X7, початок продажів якого заплановано на березень 2019 року, повідомляє AutoUA.

Новинку оснастили масивним радіаторними ґратами та адаптивними світлодіодними фарами головного світла. Також є варіант системи BMW Laserlight, яка висвітлює дорогу на відстань 600 метрів.

На старті продажів будуть доступні версії Drive30d з 3-літровою дизельною шісткою, потужністю 265 к.с., xDrive40i з 3-літровим бензиновим мотором 340 к.с., xDrive50i з 4.4-літровим бензиновим двигуном потужністю 462 к.с. і M50d з чотирьохнадувною версією 3-літрового дизеля.

У всіх версіях BMW X7 буде встановлена ​​тільки восьмиступінчаста автоматична коробка передач. Передбачено виключно передній привід.



BMW X7: офіційні фото та характеристики / 2 фотографии

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До слова, BMW i8 Roadster дісталася до України після прем’єри на Міжнародному автошоу в Лос-Анджелесі, що відбулася рік тому.

Фото: AutoUA

