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BMW X7: офіційні фото та характеристики

Компанія BMW представила новий кросовер X7, який може вміщати до 7 осіб.

BMW X7

Компанія BMW офіційно представила новий кросовер X7, початок продажів якого заплановано на березень 2019 року, повідомляє AutoUA.

Новинку оснастили масивним радіаторними ґратами та адаптивними світлодіодними фарами головного світла. Також є варіант системи BMW Laserlight, яка висвітлює дорогу на відстань 600 метрів.

На старті продажів будуть доступні версії Drive30d з 3-літровою дизельною шісткою, потужністю 265 к.с., xDrive40i з 3-літровим бензиновим мотором 340 к.с., xDrive50i з 4.4-літровим бензиновим двигуном потужністю 462 к.с. і M50d з чотирьохнадувною версією 3-літрового дизеля.

У всіх версіях BMW X7 буде встановлена ​​тільки восьмиступінчаста автоматична коробка передач. Передбачено виключно передній привід.

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BMW X7: офіційні фото та характеристики / 2 фотографии

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До слова, BMW i8 Roadster дісталася до України після прем’єри на Міжнародному автошоу в Лос-Анджелесі, що відбулася рік тому.

Фото: AutoUA

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