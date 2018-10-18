Багато мереж АЗС в Україні за останні 2 дні збільшили ціну на автогаз в середньому на 10-20 коп.

Мережі АЗС в Україні за 2 дні збільшили ціну на скраплений газ у середньому на 10-20 коп. до нового максимуму – 15,89 грн, повідомляє УНІАН.

На 20 коп. подорожчав автогаз на АЗС ОККО, до 16,59 грн, а у мережі АЗС WOG газ збільшився в ціні на 10 коп. до 16,48 грн.

– Крім того, на столичних заправках БРСМ ціни на скраплений газ зросли на 10 коп. за літр, до 16,09 грн. У свою чергу, BVS і Avantage також підвищили ціни на 10 коп. за літр, до 15,59 грн та 15,45 грн відповідно, – йдеться у повідомленні.

Також ціну підвищили й регіональні оператори Neftek, БАРС, Автотехсервіс.

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