Патрульна поліція опублікувала документи, які засвідчують, що TruCam сертифікований прилад та відповідає всім вимогам.
– Даний прилад отримав сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки. Відповідно, на підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджений тип вимірювальної техніки Вимірювач швидкості автотранспортних засобів лазерний LTI 20/20 TruCAM, який було зареєстровано в державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У3197-12, – зазначив заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.
Також серед населення існує поширений міф, що TruCAM не пройшов необхідну перевірку.
– Міжповірочний інтервал для TruCAM визначено Переліком засобів вимірювальної техніки, типи яких затверджені на підставі результатів державних приймальних та контрольних випробувань і міжнародних договорів України затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 05.04.2012 №437 і становить 1 рік, – додав Білошицький.
Також у Патрульній поліції зазначили, що правоохоронці не можуть впливати на точність вимірювання за допомогою ефекту косинуса та поправочного коефіцієнта.
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Поліцейські не будуть ховатись по кущах, бо у вільному доступі є карта з точками, де встановленні камери. Крім того перед патрулем встановлюють попереджувальні знаки, а службовий автомобіль на синіх проблискових маячках.
Раніше Факти ICTV писали, що з16 жовтня водіям почали виписувати штрафи за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.
Фото: УНІАН.