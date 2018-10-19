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Fulu Mk1: в Україні почали продавати електрокар за $4 тис.

Електромобіль Fulu Mk1 виробляється в Китаї.

В Україні почалися продажі електромобіля Fulu Mk1, вартість якого становить 109 999 грн, що згідно з курсом долара станом на 19 жовтня – менше $4 тис.

Про це повідомляє профільний портал Autogeek.

Чотиримісний електромобіль Fulu Mk1 виробляє компанія з Китаю. Він відрізняється досить маленькими габаритами. Довжина його становить 2450 мм, ширина 1 230 мм, висота – 1 550 мм, а маса всього 435 кг.

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Fulu Mk1: в Україні почали продавати електрокар за $4 тис. / 2 фотографии

Електромотор розвиває 2,2 кВт/год і дозволяє авто їхати з максимальною швидкістю в 45 км /год.

Читайте: 10 найкращих бюджетних електрокарів з салону

Свинцеві акумулятори забезпечують запас ходу в 120 км, а зарядити електромобіль можна за 8 годин.

Нагадаємо, Tesla почала продавати дешевшу версію Model 3.

Фото: autogeek.com.ua

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