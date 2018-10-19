PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Маск показав нову "дешеву" Tesla Model 3/

Маск показав нову “дешеву” Tesla Model 3

Tesla почала продавати Model 3 у новій комплектації за меншою ціною і з меншою дальністю шляху.

Про це в своєму Twitter розповів глава компанії Ілон Маск.

– Представили дешевшу Tesla Model 3 і нову спрощену сторінку для замовлення, – написав Маск.

На сайті компанії вказано дві ціни: 45 тисяч доларів за звичайну версію і 33,2 тисячі доларів – з вирахуванням податків.

Для купівлі доступні три версії Model 3: нова більш дешева модель з меншим акумулятором на 418 кілометрів і дві більш дорогих моделі з акумуляторами на 500 кілометрів ходу. Вони коштують, з урахуванням вирахування податків, 42,2 і 52,2 тисячі доларів.

Читайте: На три роки! Ілона Маска відсторонили від керівництва Tesla

До слова, раніше Маск анонсував створення електрокара Tesla вартістю $25 тисяч до 2021 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка