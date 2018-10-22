Електроскутери бувають абсолютно різні і для водіння багатьох не потрібні водійські права. Але є винятки. В якому випадку обов’язково потрібне посвідчення і що загрожує за відсутність документів – в матеріалі Фактів ICTV.

Зручний, екологічно чистий, економічний, та ще й права не потрібні – просто ідеальний транспортний засіб. Він швидко доставить вас до роботи і також блискавично принесе вам штраф … Так, саме штраф!

Що загрожує за водіння без прав?

А все через незнання закону. Пам’ятайте, якщо електродвигун вашого транспорту має потужність від 3 до 4 кВт, у вас повинні бути водійські права. Їх немає – інспектор має право виписати штраф у розмірі 510-595 гривень.

Електротранспорт з потужністю двигуна більше 3 кВТ вважається “механічним ТЗ”.

Згідно п. 2.1 ПДР “Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення на право керування відповідної категорії, реєстраційний документ … страховий поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності”.

Інший момент – вік водія. Отримати права на водіння електроскутера може людина, яка досягла 16 років.

Крім того, водіям двоколісної техніки (скутери і велосипеди не виняток) не можна сідати за кермо у нетверезому стані. По-перше, це небезпечно, по-друге, за подібне порушення водіям загрожує адміністративна відповідальність – штраф в 3 400 гривень або позбавлення прав на 1-2 роки, або арешт на 7-10 діб.

На який електротранспорт не потрібні права?

Посвідчення водія не потрібні для гіробордів – зазвичай малопотужні транспортні засоби з показниками 100-300 Вт.

Більшість гіроскутерів має потужність у 300-700 Вт, потужні двоколісні гіроскутери типу “сигвей” – 2700 Вт.

Електроскейт (електричні самокати) мають потужністю від 100 до 500 Вт.

Моноколеса потужністю 350-700 Вт теж не підпадають під механічний транспортний засіб.

Електросамокати мають потужність від 250 до 800 Вт.

Електроскутери (або електромопеди) мають двигун від 250 до 2000 Вт.

Електробайки (електричні мотоцикли), хоча і схожі на звичайні мотоцикли мають двигуни 800 – 3000 Вт.

Як бачимо, багато видів електротранспорту не вимагають наявності прав у водія, адже мають невелику потужність до 3 кВт. Але далеко не всі. Дійте відповідно до закону України і аварій на дорогах стане менше. Цінуйте життя інших людей!

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Нагадаємо, що Мінінфраструктури оприлюднило для обговорення законопроект щодо зниження аварійності на дорогах і приведення українського законодавства у відповідність з європейським.