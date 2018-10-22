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Історичний максимум – в Україні здорожчав автогаз

На українських АЗС виросла ціна на скраплений газ на 10-50 копійок за літр, таким чином оновивши історичні максимуми.

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

За вихідні піднялася вартість скрапленого газу росту практично у всіх учасників ринку.

На 20 коп./л автогаз здорожчав АЗС WOG і Shell, до 16,78 і 16,39 грн/л відповідно. На заправках БРСМ-Нафта газ подорожчав на 20 коп./л до 16,29 грн/л.

У мережі АЗС SOCAR і Glusco ціна на газ збільшилася на 40 коп./л, до 16,79 грн/л і 16,49 грн/л відповідно.

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Крім того, на АЗК AMIC у Києві LPG підвищився на 10 коп./л, до 16,35 грн/л. На заправках Marshal автогаз підвищився на 10 коп./л 15,80 грн/л.

Крім національних операторів, вартість автогазу підвищили майже всі регіональні гравці: Укргазвидобування, Род-Ник, Олас, Катрал ЮГ, ZOG, Gas Point, Jazz Oil, Mango.

Станом на 22 жовтня середня вартість скрапленого газу в Україні підвищилася до 16,13 грн/л, досягнувши абсолютного цінового максимуму.

Попередній ціновий рекорд був зафіксований у кінці серпня 2017 року, коли ціни на заправках збільшилися до 16,05 грн/л.

Нагадаємо, з першого листопада в Україні підвищать ціну на газ на 23,5%.

ФотоVoyagerix/Dreamstime.com

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