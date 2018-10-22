Засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що підземний транспортний тунель під Лос-Анджелесом (штат Каліфорнія, США) майже готовий і відкриється 10 грудня.

– Перший тунель практично готовий. Відкриється 10 грудня, – написав Маск у Twitter.

Проект високошвидкісної підземної магістралі Loop задуманий Маском як альтернатива наземному транспорту і метро.

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Вперше Маск заявив про проект у грудні 2016 року, а в січні 2017-го його компанія придбала бур і почала будувати тунель, що дозволить жителям Лос-Анджелеса діставатися з центра міста до аеропорту за 8 хвилин, адже швидкість руху у ньому сягатиме 241 км/год.

Одна капсула зможе перевозити до 16 пасажирів, вартість квитка – $1.

Фото: Joshua Lott/Getty Images