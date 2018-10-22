Користування власним авто з єврономерами, ввезеним як транзитне, не є правопорушенням, передбаченим ст. 469 МК України.

Такого висновку дійшов Верховний Суд, розглянувши в касаційному порядку позов фізичної особи до митниці про скасування постанови, якою позивача визнано винним у вчиненні порушення митних правил та накладено на нього штраф у 8500 грн, повідомляє прес-служба суду.

– Користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України, – повідомили у суді.

Суть спору, як зазначається, полягає в тому, що позивач, будучи власником автомобіля з реєстраційним номером Естонії і не знятого там з реєстрації, 26 лютого 2016 року ввіз цей автомобіль на митну територію України на підставі митної декларації з метою транзиту.

Під час судових засідань сам позивач визнав, що ввіз зазначений транспортний засіб для тривалого використання на території України, а режим “транзит” заявив, щоб уникнути необхідності митного оформлення автомобіля та сплати відповідних платежів.

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Апеляційний суд, скасувавши постанову суду першої інстанції, відмовив у задоволенні позовних вимог. Позивач оскаржив його в касаційному порядку, пославшись на рішення КСУ, в якому зазначено, що користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 МК України.

Як відомо, законопроекти про нові правила ввезення в Україну автомобілів з єврономерами розглянуть у Верховній Раді не раніше листопада.

Фото: УНІАН