За останні роки світ переживає крафтову революцію – радикальну зміну поглядів на те, якими мають бути товари і послуги. Споживачі більше не хочуть задовольнятися звичайними товарами масового виробництва.

Зараз в моді персоналізовані чохли для телефонів, локальні марки пива, індивідуальний пошив одягу за смаком замовника і інші рішення, що дозволяють купити щось унікальне або підігнати серійний продукт під себе.

Ці тенденції не обійшли стороною і автомобілебудування. Навіть найбільш консервативні автовиробники помітили, що багатьом покупцям подобаються оригінальні дизайнерські рішення або яскраві кольорові акценти, якими можна розбавити стриману зовнішність звичайного авто-прямо-з-конвеєра.

Тому комплекти обважень, за допомогою яких можна оновити серійне авто, зараз випускають не тільки традиційні виробники тюнінгу, а й самі автоконцерни або їхні придворні ательє.

Обважування для авто – це деталі для тюнінга переднього і заднього бамперів, спойлер, накладки на пороги, решітка радіатора і інші елементи. З їх допомогою можна змінити нудний, строгий або стриманий дизайн звичайного серійного транспортного засобу. Ці елементи можна використовувати окремо або у вигляді комплекту, в якому всі деталі виконані в одному стилі, що формує цілісний образ.

Є комплекти, що повністю міняють зовнішній вигляд машини, але попитом користуються і невеликі набори для тюнінгу, які просто додають перчинку в дизайн автомобіля.

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Додатковий плюс готових обважень як способу тюнінгу авто – це можливість встановити його без радикальних змін в конструкції кузова, а потім, якщо новий дизайн набридне, швидко повернутися до початкового вигляду.

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