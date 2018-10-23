PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Прострочені права: який штраф і чи можуть забрати посвідчення водія/

Прострочені права: який штраф і чи можуть забрати посвідчення водія

Як тільки закінчується термін дії водійських прав – ви більше не можете сідати за кермо автомобіля. Факти ICTV дізналися, які штрафи чекають, якщо продовжити водіння з простроченими правами.

Авто

Штраф за прострочені права в Україні прирівнюється до покарання за водіння автомобіля людиною, яка позбавлена ​​права керувати даним транспортним засобом. Тобто, якщо вас зловили з простроченими правами за кермом, то доведеться заплатити 510 грн.

І не має значення навіть, якщо ви їхали отримувати нове водійське посвідчення. Якщо вас зупинили з простроченими правами – доведеться платити штраф.

Аби не оштрафували при перевірці, крім прав потрібні реєстраційний документ на автомобіль і поліс обов’язкового страхування. Якщо з якої-небудь причини ви не змогли пред’явити водійське посвідчення (втратили, забули вдома), вас чекає штраф за їзду без прав – 425 гривень. Таке ж покарання чекає і в тому випадку, якщо ви забули один з вищевказаних документів.

Тимчасово вилучити права в разі їх прострочення у вас не зможуть, оскільки вони не дійсні, а отже за законом у вас немає права сідати за кермо автомобіля. Крім того, цей випадок не підпадає до переліку ситуацій, через які водія можуть тимчасово позбавити можливості керувати транспортним засобом.

Читайте: Чим загрожує прострочений штраф в Україні: як покарають і де платити

Подібне покарання (штраф у 510 гривень) чекає вас і в тому випадку, якщо спробуєте передати керування автомобілем особі, яка не володіє повним пакетом документів для керування транспортним засобом.

До слова,  їзда без страховки в Україні заборонена та карається штрафом, розмір якого визначається тяжкістю порушення.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

штрафы для пешеходов
Порушив – заплати! За що і як можуть покарати пішоходів в Україні
Їзда без страховки в Україні – розміри штрафів
Перевищення швидкості на дорогах: відсьогодні штрафуватимуть
У Запоріжжі водія оштрафували на 40 тис. грн
Медицина
В Індії трьох медиків оштрафували через почерк
Фари
Обов’язкове увімкнення фар вдень: причини та штраф за невиконання
Штраф за непристебнуті ремені: чому це рішення беззмістовне
Рада затвердила нові штрафи за непристебнуті ремені
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка