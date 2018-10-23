Як тільки закінчується термін дії водійських прав – ви більше не можете сідати за кермо автомобіля. Факти ICTV дізналися, які штрафи чекають, якщо продовжити водіння з простроченими правами.

Штраф за прострочені права в Україні прирівнюється до покарання за водіння автомобіля людиною, яка позбавлена ​​права керувати даним транспортним засобом. Тобто, якщо вас зловили з простроченими правами за кермом, то доведеться заплатити 510 грн.

І не має значення навіть, якщо ви їхали отримувати нове водійське посвідчення. Якщо вас зупинили з простроченими правами – доведеться платити штраф.

Аби не оштрафували при перевірці, крім прав потрібні реєстраційний документ на автомобіль і поліс обов’язкового страхування. Якщо з якої-небудь причини ви не змогли пред’явити водійське посвідчення (втратили, забули вдома), вас чекає штраф за їзду без прав – 425 гривень. Таке ж покарання чекає і в тому випадку, якщо ви забули один з вищевказаних документів.

Тимчасово вилучити права в разі їх прострочення у вас не зможуть, оскільки вони не дійсні, а отже за законом у вас немає права сідати за кермо автомобіля. Крім того, цей випадок не підпадає до переліку ситуацій, через які водія можуть тимчасово позбавити можливості керувати транспортним засобом.

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Подібне покарання (штраф у 510 гривень) чекає вас і в тому випадку, якщо спробуєте передати керування автомобілем особі, яка не володіє повним пакетом документів для керування транспортним засобом.

До слова, їзда без страховки в Україні заборонена та карається штрафом, розмір якого визначається тяжкістю порушення.