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Рух на Лесі Українки відновлено

На бульварі Лесі Українки в Києві відновили рух транспорту після масштабної ДТП.

На бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва відновили рух транспорту.

За інформацією Київ оперативний, відкрито дві смуги.

Читайте: Кран протаранив 21 авто: відео моменту ДТП на Лесі Українки

Нагадаємо, ДТП на Лесі Українки в центрі Києва сталося через несправні гальма автокрана.

Водієві загрожує покарання від штрафу до 3-х років обмеження волі.

Фото: Dronarium Украина/Facebook

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