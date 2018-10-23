Ніна Южаніна прокоментувала рішення Верховного суду про користування в Україні автомобілями з іноземною реєстрацією.

Народний депутат, голова Комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна заявила, що в рішенні суду не сказано про законність автомобілів з єврономерами.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу Прямий.

Ніна Южаніна зазначила, що суд визнав, що до такого авто лише не застосовується ч.2 ст. 469 Митного кодексу.

– Суд не визнав законним авто на європейській реєстрації фізичної особи громадянина України. Верховний суд акцентував увагу на тому, що фіксування такого порушення, як порушення термінів транзиту, не застосовується ч.2 ст. 469 Митного кодексу, – сказала вона.

Також нардеп додала, що ця постанова суду може нашкодити українцям.

Читайте: Чи зможуть власники авто на єврономерах отримати субсидію – Мінсоцполітики

– Постанова може викликати гірше положення для громадян України, ніж ви собі уявляєте. Якщо прочитати статті Митного кодексу щодо відповідальності, можна зараз читати ст.485 (Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів. – Ред.), на що і відсилає постанова Верховного суду. А це дуже великі суми штрафів, – підкреслила Южаніна.

Нагадаємо, Верховний Суд ухвалив рішення, що користування власним авто з єврономерами, ввезеним як транзитне, не є правопорушенням, передбаченим ст. 469 МК України.