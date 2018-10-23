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Застава за ввезення авто. Водіям євроблях готують сюрприз

Для ввезення в Україну автомобілів на єврономерах у режимі транзиту хочуть передбачити грошову заставу. За умов подальшого розмитнення вона буде зарахована в суму необхідних платежів.

Українців, які ввозять у країну автомобілі на єврономерах у режимі транзиту, хочуть зобов’язати вносити грошову заставу, заявила Обозревателю нардеп від БПП, глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Сума застави гарантуватиме оплату митних платежів. Якщо вивезти автомобіль у зазначений термін, гроші повернуть.

Якщо ж власник вирішить розмитнити авто, вони підуть у рахунок оплати мита, акцизу та податку.

За словами Южаніної, відповідні законопроекти “просуваються, повинні бути розглянуті до другого читання у комітеті, а також розглядатимуться у залі на наступному пленарному тижні”.

– Я хочу звернути увагу всіх громадян на те, як викладено в законопроекті №8488 зміни до статей Митного кодексу 469 і 381. Ми передбачили, що саме є порушенням.

Крім того, переміщення громадянами України в митному режимі транзиту без фінансової гарантії у подальшому буде неможливим, – зазначила депутат.

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Южаніна також підкреслила, що нинішня ситуація не може тривати довго. Існуючі норми щодо ввезення автомобілів і приміщення їх у режим транзиту дозволяють отримати на підставі цього таку пільгу як “умовне повне звільнення”.

– А потім фізична особа перервала заявлений під час митного оформлення транзит і не хоче нести за це відповідальності, посилаючись на невірно застосовану до нього статтю, – додала вона.

На думку нардепа, до водіїв євроблях необхідно застосовувати статтю 485 Митного кодексу, тобто дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів. За це передбачено покарання – штраф у розмірі 300% від несплаченої суми платежів.

Ніна Южаніна також прокоментувала рішення Верховного суду про користування в Україні автомобілями з іноземною реєстрацією.

Фото: УНІАН

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