Київ застряг у заторах після невеликого дощу.

Сьогодні Київ скували затори. Якщо щодня столиця стоїть у середньому з 8 до 10 ранку, поки всі роз’їжджаються на роботу, то сьогодні затягнулося.

– Водії відвикли від мокрого асфальту, не враховують цей нюанс, до того ж їздять на голій гумі. Я поки доїхав до Палацу Спорту, побачив 2 дурні ДТП, – каже Фактам ICTV місцевий водій Олексій.

Так, за даними Google Maps, у Києві цього ранку сталося, як мінімум, 27 аварій. Традиційний застій у центрі міста, на мосту Метро, ​​на мосту Патона, завантажений також Солом’янський район.

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27 аварій після дощу: Київ стоїть у заторах (КАРТА) / 5 фотографий

До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.

Фото: Disqdr/Dreamstime.com, dtp.kieb.ua/Instagram, скріншот з Google Maps