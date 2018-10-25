Київ застряг у заторах після невеликого дощу.
Сьогодні Київ скували затори. Якщо щодня столиця стоїть у середньому з 8 до 10 ранку, поки всі роз’їжджаються на роботу, то сьогодні затягнулося.
– Водії відвикли від мокрого асфальту, не враховують цей нюанс, до того ж їздять на голій гумі. Я поки доїхав до Палацу Спорту, побачив 2 дурні ДТП, – каже Фактам ICTV місцевий водій Олексій.
Так, за даними Google Maps, у Києві цього ранку сталося, як мінімум, 27 аварій. Традиційний застій у центрі міста, на мосту Метро, на мосту Патона, завантажений також Солом’янський район.
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27 аварій після дощу: Київ стоїть у заторах (КАРТА) / 5 фотографий
До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.
Фото: Disqdr/Dreamstime.com, dtp.kieb.ua/Instagram, скріншот з Google Maps
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