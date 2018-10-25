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День автомобіліста в Україні 2018: коли святкують

День автомобіліста і дорожника – національне професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства, який відзначається в Україні щорічно в останню неділю жовтня.

День автомобіліста отримав офіційний статус національного державного свята у 1993 році. Тоді перший президент України Леонід Кравчук підписав відповідний указ.

Та саме свято має глибшу історію. День автомобіліста почали відзначати ще з часів Радянського Союзу під назвою День водія.

В цьому році свято буде 28 жовтня.

Читайте: 5 порад, як підготувати авто до зими

До речі, раніше ми писали про 7 ознак, коли вашому авто час на СТО.

 

 

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