День автомобіліста і дорожника – національне професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства, який відзначається в Україні щорічно в останню неділю жовтня.
День автомобіліста отримав офіційний статус національного державного свята у 1993 році. Тоді перший президент України Леонід Кравчук підписав відповідний указ.
Та саме свято має глибшу історію. День автомобіліста почали відзначати ще з часів Радянського Союзу під назвою День водія.
В цьому році свято буде 28 жовтня.
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