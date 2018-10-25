28 жовтня українці святкуватимуть День автомобіліста. Це свято офіційно відзначається з 1993 року.

Сьогодні в Україні дуже багато машин і їх кількість продовжує збільшуватися, тому професія автомобіліста в нашій країні є однією з найпопулярніших.

Читайте: День автомобіліста в Україні 2018: коли святкують

Співробітники автотранспортних фірм, ремонтники доріг, водії громадського транспорту, служб таксі, особисті водії або просто водії – всіх їх необхідно привітати в неділю, але як?

Факти ICTV склали Топ-5 накращих подарунків на День автомобіліста.

Термочашка

Відмінний і, головне, зручний спосіб зігрітися. Можна замовити чашку улюбленого кольору і навіть зробити на ній гравіювання.

Обкладинка на автодокументи

Корисна річ. Всі документи потрібно тримати в одному місці, щоб не забувати і не зіпсувати. Краще, звичайно, брати шкіряні вироби – довше прослужать.

Тримач для мобільного телефону

Телефон з нами завжди. І буде краще, якщо водій не опускатиме погляд, щоб шукати його у бардачку, кишені або ще десь. Прямо біля керма на тримачі – відмінний варіант.

Подушка або масажер для авто

Комфорт важливий. Потіште свого автомобіліста зручною подушечкою або масажером, який допоможе уникнути шиї і спині стану вічної напруги.

Пилосос для авто

Для того, щоб було комфортно, має бути і чисто. Відмінний варіант для педантів – маленький пилосос для авто.

До речі, раніше ми писали про 7 ознак, коли вашому авто час на СТО.