28 жовтня українці святкуватимуть День автомобіліста. Це свято офіційно відзначається з 1993 року.
Сьогодні в Україні дуже багато машин і їх кількість продовжує збільшуватися, тому професія автомобіліста в нашій країні є однією з найпопулярніших.
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Співробітники автотранспортних фірм, ремонтники доріг, водії громадського транспорту, служб таксі, особисті водії або просто водії – всіх їх необхідно привітати в неділю, але як?
Факти ICTV склали Топ-5 накращих подарунків на День автомобіліста.
Термочашка
Відмінний і, головне, зручний спосіб зігрітися. Можна замовити чашку улюбленого кольору і навіть зробити на ній гравіювання.
Обкладинка на автодокументи
Корисна річ. Всі документи потрібно тримати в одному місці, щоб не забувати і не зіпсувати. Краще, звичайно, брати шкіряні вироби – довше прослужать.
Тримач для мобільного телефону
Телефон з нами завжди. І буде краще, якщо водій не опускатиме погляд, щоб шукати його у бардачку, кишені або ще десь. Прямо біля керма на тримачі – відмінний варіант.
Подушка або масажер для авто
Комфорт важливий. Потіште свого автомобіліста зручною подушечкою або масажером, який допоможе уникнути шиї і спині стану вічної напруги.
Пилосос для авто
Для того, щоб було комфортно, має бути і чисто. Відмінний варіант для педантів – маленький пилосос для авто.
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