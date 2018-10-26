Їзда без посвідчення водія в Україні є серйозним порушенням ПДР і карається штрафом.

Якщо забув права вдома – найкраще залишити машину або попросити інших людей з водійським посвідченням нею керувати. Інакше – штраф! Про це свідчить Кодекс України про адміністративні правопорушення, якщо його перефразувати своїми словами. А точніше стаття 126.

Випадок 1. Якщо ви все ж сіли за кермо без прав або документів на авто та вас зупинила поліція, будьте готові заплатити 425 грн штрафу. Про це свідчить ч.1 статті.

Випадок 2. Якщо ви вирішили, що ваш син досить дорослий і можна посидіти поруч, а він нехай покерує – штрафу вам не уникнути. Передавати керувати автомобілем не можна без відповідного пакету документів та прав на водіння даної категорії автомобіля. Штраф за водіння без прав неповнолітнім – 510 грн (ст.126 ч.2 КУпАП).

! Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які в установленому порядку навчаються водінню транспортного засобу.

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Випадок 3. Якщо ви були позбавлені права керування транспортним засобом і все ж сіли за кермо авто, штраф в цьому випадку становить від 510 до 850 грн (ст.126 ч.3 КУпАП).

До слова, їзда без страховки в Україні заборонена та карається штрафом, розмір якого визначається тяжкістю порушення.