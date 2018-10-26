В Україні хочуть відновити техогляд для легкових автомобілів. Як часто потрібно буде його проходити, штрафи і механізми контролю – у матеріалі Фактів ICTV.

Аварії на дорогах

23 жовтня у центрі Києва автокран протаранив 20 легкових автомобілів і вантажівку. Обійшлося без жертв, але машини розкидало, немов сірники.

“Вінегрет” з 20 машин біля метро Печерська.

Гадаєте, це сталося, тому що водій був п’яний або лихачив на дорогах? А ось і ні, у автокрана просто відмовили гальма. Сумна, але така знайома для українських реалій ситуація.

Наприклад, день до цього у Дарницькому районі Києва сталася схожа ситуація. Через несправність системи гальмування воєнна вантажівка потрапила у ДТП і перекинулася. І таких ситуацій безліч.

Чому це відбувається

У 2012 році закон про обов’язковий техогляд приватних машин був знівельований. Ось і виходить, що ніхто не стежив за справністю автомобілів. Про рівень особистої відповідальності годі й казати: кількість аварій зросла.

Але скасували техогляд не без причин. Процедура проходження ТО була корумпованою, а це виключало її практичну користь. Але краще після скасування не стало і з 1 липня 2018 року законопроект частково відновили.

Уже зараз обов’язковий техогляд повинні проходити водії, які спеціалізуються на міжнародних пасажирських перевезеннях. Але це був лише перший етап, у 2022 році в Україні планують повністю повернути обов’язкові регулярні техогляди для легкових автомобілів.

З 8 жовтня Рада винесла на обговорення правки до законопроекту. Голосування триватиме до 8 листопада і взяти участь у ньому може кожен.

Що пропонується

Головне нововведення, звичайно – відновлення обов’язкового техогляду для легкових автомобілів.

Також у законопроекті пропонується ввести відповідальність у відношенні тих, хто видає документи технічного огляду. Так, за порушення порядку проведення ТО доведеться заплатити 1700 гривень. За видачу свідоцтва про придатність транспортного засобу без проведення такої перевірки – штраф 4250 гривень.

Документи

Крім водійського посвідчення і техпаспорта потрібно буде при собі мати:

свідоцтво про придатність транспортного засобу до експлуатації;

страховий поліс.

У статті 17 закону Про автомобільний транспорт (Вимоги до персоналу автомобільного транспорту) вводять вимогу щодо наявності ще одного документу – свідоцтва про професійну компетентність водія.

Пункт звучить так: “Водій, який здійснює перевезення пасажирів транспортним засобом, зобов’язаний пройти початкову та/або періодичну підготовку, за результатами якої отримує свідоцтво про професійну компетентність водія, що засвідчує його компетентність”.

Пристрої контролю

Транспорт з кількістю місць для сидіння більше 9 (включаючи місце водія) та вантажні автомобілі масою понад 3,5 тонн пропонують обладнати тахографами.

Довідка. Тахограф – контрольний пристрій, що встановлюється у автомобілях. Призначено для реєстрації швидкості, режиму праці, відпочинку водіїв і членів екіпажу.

Штрафи

Для водіїв, які вчасно не пригнали авто на техогляд, збільшать штраф з 340 до 1700 гривень.

– Пропонують нову статтю про відповідальність за порушення водієм правил керування комерційним транспортом (вантажним або пасажирським – Ред.), – каже адвокат Олександр Босенко.

За порушення доведеться заплатити штраф у розмірі 1700 гривень. Також водія можуть позбавити прав на термін від 3 до 6 місяців або вдатися до адміністративного покарання – арешту на 5-10 діб.

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Без техогляду

У законопроекті кардинально змінюють пункт “категорії транспорту, які не підлягають техогляду”. Звідти викреслили легкові автомобілі і додали такі види транспорту:

зі швидкістю не більше 25 км/год;

авто, що мають історичну цінність і які не використовуються на проїжджій частині;

автомобілі, які використовуються на спортивних змаганнях і не їздять автошляхами;

на які поширюється дипломатична недоторканність;

ті, які перевозять обладнання цирків і атракціонів з максимальною швидкістю не більше 40 км/год;

з об’ємом двигуна, що не перевищує 125 куб. см;

колісні трактори, використання яких здійснюється на дорогах загального користування, з максимальною швидкістю 40 км/год.

Перевезення пільгових пасажирів

Крім змін, що стосується техогляду, у законопроекті є “сюрпризи” і для маршрутників. Недобросовісних водіїв, які відмовляються перевозити пасажирів пільгових категорій, пропонують штрафувати на 340-1700 гривень. Зараз ця сума становила 136 гривень.

Як часто треба проходити ТО?

Техогляд для легкових автомобілів хочуть проводити кожні 2 роки, а також у наступних випадках:

реєстрації або перереєстрації авто;

зміни його власника;

переобладнання ТЗ;

виїзду за межі митного контролю України.

Водіям вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни і таксі необхідно проходити техогляд щорічно, водіям автобусів і спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від терміну експлуатації – двічі на рік.

Як сприймуть українці зміни, до чого вони призведуть, чи вийде звести рівень корупції до мінімуму і чи стане на дорогах безпечніше – покаже час. А поки законопроект ще на обговоренні, а його прийняття вже не за горами.

Ангеліна Маліновська