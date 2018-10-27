28 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста. Факти ICTV зібрали найнезвичайніші та найкумедніші привітання зі святом.
Офіційно День автомобіліста почали святкувати з 1993 року, коли президент України Леонід Кравчук підписав відповідний наказ.
День автомобіліста – це професійне свято не тільки водіїв, але і ремонтних робітників, інженерно-технічних працівників, керівників автотранспортних підприємств.
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Також вітають тих, у кого є водійське посвідчення, навички водіння й автомобіль.
Нехай автомобіль тобі вірним другом стане
І ламатися перестане.
Ти швидкості особливий цінитель
Зі святом, автолюбитель!
*****
Дівчата в’ються за тобою немов ліани,
Готовий ти відвезти їх на моря і до океанів.
Залити бензину, педаль газу втиснути,
Тепер вам належить кататися, запалювати.
На швидкості дороги колесити,
І подорожуючи в машині жити.
Ми побажаємо тобі щастя і терпіння,
Уваги у дорозі, любові і шаленого везіння!
*****
Собою задоволений і впевнений,
Не раз дорогой перевірений.
Ти за кермом – шикарний мен,
А для жінок – просто супермен!
Нехай мчить авто вперед, до мрії,
Адже варто лише захотіти,
Все збудеться, до чого прагнеш
І буде в житті, чим пишатися!
*****
Скільки ти життя провів
За кермом машини?
Ти – орел між водіїв,
Сокіл – як людина!
Хай же твій автомобіль
Вправно тобі служить!
Не реве і терпить біль
Радує й не тужить!
*****
Я машину собі взяв,
А бензин здорожчав.
Рік пішки походжу,
На бензин так назберу!
*****
Бажаю, щоб твоя зарплата
Йшла тільки куди треба:
На тюнінг крутий і на бензин,
А не на штрафи і запчастин магазин!
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Фото: dreamstime.