28 жовтня українці святкуватимуть День автомобіліста. Офіційно його відзначають в останню неділю жовтня, починаючи з 1993 року. Факти ICTV підготували слова, що допоможуть у цей день привітати ваших друзів, рідних і знайомих.
І
Скільки ти життя провів
За кермом машини?
Ти – орел між водіїв,
Сокіл – як людина!
Хай же твій автомобіль
Вправно тобі служить!
Не реве і терпить біль
Радує й не тужить!
ІІ
Нелегка за кермом робота,
Та в ній романтика вирує до країв.
Простір небес – то є душа пілота,
Душа шофера – широчінь шляхів.
ІІІ
Ти той, хто дня не мислить
Без вірного керма.
З днем автомобіліста
Тебе вітаю я.
Нехай в дорозі не лякають
Ями, лід і бруд,
А світлофор засяє
Зеленим кожен раз!
IV
Скільки ти життя провів
За кермом машини?
Ти – орел між водіїв,
Сокіл – як людина!
Хай же твій автомобіль
Вправно тобі служить!
Не реве і терпить біль
Радує й не тужить!
V
Сьогодні свято відзначають автомобілісти:
Водії всіх категорій і таксисти,
Ми кожному сьогодні побажаємо щастя,
І нехай в дорозі вас обходять стороною негоди.
Щоб був завжди справним ваш автомобіль,
Щоб в душі завжди звучав кадриль,
Зелене світло завжди світило в дорозі,
Удачі вам і вірну любов знайти.
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До слова, раніше Факти ICTV публікували найнезвичайніші та найкумедніші привітання із Днем автомобіліста.
Фото: dreamstime.