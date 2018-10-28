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Привітання до Дня автомобіліста

28 жовтня українці святкуватимуть День автомобіліста. Офіційно його відзначають в останню неділю жовтня, починаючи з 1993 року. Факти ICTV підготували слова, що допоможуть у цей день привітати ваших друзів, рідних і знайомих.

І

Скільки ти життя провів

За кермом машини?

Ти – орел між водіїв,

Сокіл – як людина!

Хай же твій автомобіль

Вправно тобі служить!

Не реве і терпить біль

Радує й не тужить!

ІІ

Нелегка за кермом робота,

Та в ній романтика вирує до країв.

Простір небес – то є душа пілота,

Душа шофера – широчінь шляхів.

ІІІ

Ти той, хто дня не мислить

Без вірного керма.

З днем автомобіліста

Тебе вітаю я.

 Нехай в дорозі  не лякають

Ями, лід і бруд,

А світлофор засяє

Зеленим кожен раз!

IV

Скільки ти життя провів

За кермом машини?

Ти – орел між водіїв,

Сокіл – як людина!

Хай же твій автомобіль

Вправно тобі служить!

Не реве і терпить біль

Радує й не тужить!

V

Сьогодні свято відзначають автомобілісти:

Водії всіх категорій і таксисти,

Ми кожному сьогодні побажаємо щастя,

І нехай в дорозі вас обходять стороною негоди.

Щоб був завжди справним ваш автомобіль,

Щоб в душі завжди звучав кадриль,

Зелене світло завжди світило в дорозі,

Удачі вам і вірну любов знайти.

 Читайте: Що подарувати на день автомобіліста: топ-5 найкращих подарунків

До слова, раніше Факти ICTV публікували найнезвичайніші та найкумедніші привітання із Днем автомобіліста.

Фото: dreamstime.

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