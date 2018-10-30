Американське видання Consumer Reports опублікувало рейтинг найнадійніших автомобілів.

В опитування Хто робить найнадійніші автомобілі взяли участь понад 500 тис. респондентів, повідомляється на сайті CR.

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Більшість респондентів радять не купувати у перший рік випуску нові чи рестайлингові моделі. Справа у тому що у таких моделей часто проявляються недоробки інженерів, які усувають уже у наступних серіях.

Топ-10 найнадійніших автомобілів:

1. Lexus

2. Toyota

3. Mazda

4. Subaru

5. Kia

6. Infiniti

7. Audi

8. BMW

9. MINI

10. Hyundai

Раніше Факти ICTV писали, що лінійка електромобілів компанії Porsche включатиме не тільки седан Taycan, а й версію універсал цього електрокара.

Фото: toyota.europe, Mindauga Dulinska Dreamstime.com, mazda_ua, subaru_usa, kia_ukraine, infiniti, audi, BMW, MINI, hyundaiusa, lexus_ukraine.