Топові виробники гуми постійно працюють над поліпшенням складу гуми для виробництва шин, при цьому гарантують якість, надійність і безпеку продукції. Вони дорожать репутацією, ретельно перевіряючи відповідність кожної випущеної покришки технічним вимогам виробника і нормам безпеки.

Крім високотехнологічних виробничих потужностей, шинні концерни володіють також дослідницькими центрами. Інновації – головний фактор, що визначає місце компанії на світовому ринку.

Чому варто довіряти експертним рейтингам?

Потрапити в ТОП не так просто. Якість і високі експлуатаційні характеристики продукції – базові вимоги до претендентів. Покришки, які беруть участь у відборах, піддаються різноплановим тестам. За результатами власних тестів і опитувань автолюбителів експерти складають рейтинги, які враховують всі важливі показники, від керованості до популярності на ринку. Тому досвідчені водії віддають свої переваги в тому числі і покришкам б/у від топових виробників гуми.

Кращі світові виробники шин:

Пропонуємо добірку топових шинних брендів, продукція яких користується довірою як експертів, так і автолюбителів.

1. Французький виробник Michelin. (Повне найменування – Compagnie Générale des Établissements Michelin. Штаб-квартира – в Клермон-Феррані.)

Аналітики Brand Finance назвали корпорацію Мішлен лідером ринку 2018 року. Визнання бренду принесли високі стандарти якості, надійність і комфортність покришок, а також постійне впровадження нових технологій.

2. Американська корпорація Goodyear. (Goodyear Tire & Rubber Company- головне управління знаходиться в місті Акрон в штаті Огайо)

Гума одного з найбільших шинних виробників світу відрізняється підвищеною міцністю і солідною зносостійкістю.

3. Німецький концерн Continental. (Continental AG – виробник шин і автокомпонентів. Компанія займає 1-е місце в Європі і 4-е на світовому ринку з виробництва шин.)

Шини від лідера європейського ринку заслужили світове визнання завдяки своїй незмінній надійності. Покришки Континентал дозволяють впевнено почувати себе практично на будь-якій дорозі. Особливо популярна в Україні зимова гума (б/у і нова) від німецького бренду.

4. Американська компанія Cooper. (Cooper Tire & Rubber Company – головний офіс компанії знаходиться в Фіндлі, штат Огайо).

Марка користується великим попитом серед активних водіїв, так як її покришки служать довго і при цьому досить доступні.

5. Італійський виробник Pirelli. (Pirelli & C – п’ятий у світі (по виручці) виробник автомобільних шин. Штаб-квартира знаходиться в Мілані, Італія).

В першу чергу бренд відомий як провідний постачальник гуми для чемпіонатів Формула 1. Його продукція показує гарне зчіпні показники навіть на високих швидкостях при екстремальних навантаженнях.

6. Фінська компанія Nokian. (Nokian Tyres – фінська компанія, єдиний великий виробник шин для складних кліматичних умов. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Нокіа, Фінляндія.)

Бренд зарекомендував себе як один з кращих виробників гуми для їзди в холодну пору року. Заощадити на перевзуванні можна, якщо вибрати зимові шини б/у.

7. Южнокорейскій бренд Hankook. (Hankook Tire – штаб-квартира знаходиться в Сеул, Південна Корея).

Величезний асортимент марки здатний задовольнити запити кожного автовласника.

8. Японський концерн Toyo. (Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. – штаб-квартира розташовується в Осаці, Японія).

Головні переваги продукції: висока керованість і безшумність. Все що потрібно для комфортної їзди.

9. Ще один японський лідер Yokohama. (Yokohama Rubber Co., Ltd. – штаб-квартира розташована в Токіо, Японія).

Головний пріоритет – інновації. Використання передових технологій дозволяє концерну залишатися в числі лідерів.

10. Bridgestone: Японія. (Bridgestone Corporation – знаходиться в районі Тюо, Токіо).

Бренд також відомий інноваційною діяльністю. Регулярні випробування нових розробок вражають масштабністю.

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Гума від провідних виробників:

Компанія Евроколесо пропонує українським автолюбителям старі шини з Європи від кращих світових брендів. В асортименті продукція цих компаній і інші заслуговують на увагу моделі. Економити на покришках можна, коли їх пропонує надійний продавець з бездоганною репутацією.